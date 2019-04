Szép negyedéves meglepetéssel indított a JP Morgan

Rekordmagas bevételt ért el 2019 első negyedévében a JP Morgan, az Egyesült Államok legnagyobb bankja eszközállomány alapján. Az USA nagybankjai közül elsőként jelentett a pénzintézet, elemzői várakozásoknál 4,9%-kal jobb, 29,84 milliárd dolláros eredmény mellé a várakozásoknál 12,8%-kal jobb egy részvényre jutó eredményt (EPS) értek el.Az előző éves bázishoz (2018 Q1) képest 4,6%-kal lett jobb a nagybank bevétele és 17,3%-kal az EPS-e.

"Rekordmagas bevételünk volt és nyereségünk, minden nagyobb üzletágunk erős teljesítményt nyújtott és a környezet is támogatóbb volt. Még a globális geopolitikai bizonytalanság közepette is növekszik az Egyesült Államok gazdasága, a foglalkoztatottság javul és a bérek növekednek, az infláció mérsékelt, a pénzügyi szektor egészséges és a fogyasztói és üzleti bizalom erős" - kommentálta a számokat Jamie Dimon, a JP Morgan vezérigazgatója.

A pénzintézet nettó kamatbevétele 8%-ot nőtt, 14,6 milliárd euróra, illetve a befektetési és vállalati banki üzletágak bevételei is felülmúlták az elemzők várakozásait. Ennek ellenére a kereskedési tevékenységből szerzett bevételeik 17%-kal csökkentek 5,47 milliárd dollárra a korábbi 6,57 milliárd dollárról, a befektetési bank profitja pedig 18%-kal csökkent 3,25 milliárd dollárra.A JP Morgan lakossági ágának profitja 3,96 milliárd dollárra nőtt, ami 19%-os növekedésnek felel meg, költségeik pedig 2%-kal nőttek, 16,4 milliárd dollárra - ennek oka elsősorban az, hogy fiókszámuk is növekedett azzal a céllal, hogy a teljes Egyesült Államokat lefedjék 2022-re és kriptodevizát is indítottak, ezen kívül bejelentették, hogy 350 millió dollárral támogatják a lemaradottabb társadalmi rétegek fejlődését.A pénzintézet részvényei 1,7%-ot emelkedtek a nyitás előtti kereskedésben.