Szíjj Lászlóé lett az MKB Bank egyharmada

A közlemény szerint "A Blue Robin Investment S.C.A., a MKB Bank Zrt. részvényese, 2019. január 11. napján hivatalosan tájékoztatta az MKB Bank Zrt.-t arról, hogy végső tulajdonosának személye megváltozott. A BanKonzult Pénzügyi és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: BanKonzult Kft.) - a BanKonzult Finance Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: BanKonzult Finance Zrt.) korábbi 100%-os tulajdonosa - értékesítette a BanKonzult Finance Zrt.-ben fennálló 100%-os tulajdonrészét Szíjj László részére, mely tulajdonrész az MKB Bank Zrt.-ben közvetetten fennálló - a Blue Robin Investment S.C.A. által közvetlenül tulajdonolt - 32,9%-os részesedést testesít meg. Tekintettel az értékesítés tényére, a BanKonzult Kft. közvetett részesedése az MKB Bank Zrt.-ben megszűnt."A Növekedési Hitelbankot is tulajdonló Szemerey Tamásé volt a szóban forgó részvénycsomag és ez most a Duna Aszfaltot is vezető Szíjj Lászlóhoz került. Az Index rámutat, hogy a lépés, illetve időzítése aligha véletlen, hiszen az elmúlt egy hónapban az NHB Bank likviditási problémákkal küzdött, és az MKB stakeholderei stabilabb tőkehátteret szeretett volna felmutatni. A többiek (és a lap úgy tudja, hogy Szemerey partner volt ebben a kérdésben)Az ugyanis kifelé kellemetlen lett volna, ha magyarázni kell, hogy miként lehet egy nagy bank tulajdonosa egy olyan befektető, aki még egy kis bank problémáinak megoldásával is szenved.