Szocialista képviselő kerül a bankfelügyeleti testületbe, nyomás alatt a Wall Street

Ocasio-Cortezt az HFSC vezetésében helyet foglaló demokrata politikusok ajánlották be, rajta kívül még két progresszív demokrata, Rashida Tlaib és Katie Porter kerülhetnek a panelbe. Ocasio-Cortez, aki tagja az amerikai demokratikus szocialista szervezetnek (DSA) is, a Twitteren már meg is erősítette kinevezését. A testület főleg bankok, hedge fundok és biztosítók szabályozásával foglalkozik.Ocasio-Cortez például a nagybankok "széttörése" mellett kampányolt korábban, de felülvizsgálná a diákhitelezést és a postabankok létesítését is. Az utóbbi ötlete főleg a rövidtávú hitelezéssel foglalkozó cégek szájából vennék ki a kenyeret, hiszen az állami posta a demokraták elképzelése szerint ajánlhatna személyi kölcsönöket is, kedvezőbb kamatozással. Ezen kívül jelentős, 70%-os adókulcsot vetne ki a 10 millió dollár feletti jövedelemmel rendelkezőkre is, mellyel többek közt a pénzintézeti vezetőket is célozná.Mivel a képviselőházat épphogy a demokraták irányítják, a szenátusban pedig republikánus többség van, egyelőre nem valószínű, hogy Ocasio-Cortez ötleteiből törvény is lesz, de a progresszív demokraták megjelenése az HFSC-ben valószínűleg jelentős plusz nyomást helyez majd a pénzügyi szektor nyakába.