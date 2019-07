Szórja a hiteleket az Alibaba új neobankja: pár másodperc alatt folyósít egy vállalatnak

A 13 milliárd dolláros kínai gazdaság növekedésének 60%-át jelenleg a nem állami tulajdonú cégek - nagyrészt kkv-k alkotják, ők egyszerre a munkahelyek 80%-át is szolgáltatják. Ezeket az intézményeket rendkívül hátrányosan sújtotta a kormány árnyékbankok elleni küzdelme az elmúlt években, hiszen a hagyományos pénzintézetektől nagyon nehezen jutnak hozzá a megfelelő forrásokhoz.A MYBank főleg az Ant Financial fizetési rendszerein keresztül szerzett adatokból dönti el, hogy ki lehet hitelképes, az Ant Financial működteti többek közt az AliPay-t is, amely Kína legnépszerűbb mobilfizetési rendszere. Később a pénzintézetek vélhetően elsősorban a kínai társadalmi kreditrendszert használják majd arra, hogy egy ügyfél hitelképességét mérlegeljék.A MYBank egyébként sokkal több hitelkérelmet befogad, mint egy hagyományos bank: általában ezek a kkv-hitelkérelmek 80%-át visszadobják, miután 30 napot ülnek rajta, ráadásul olcsóbban is üzemel: egy átlagos bank 2000 jüannyi költségért helyez ki egy hitelt, míg a MYBanknál ugyanez 3 jüan.