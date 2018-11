Teljesen új pénzzel fizethetünk, ha beválik az IMF terve

Lagarde egy szingapúri fintech fesztiválon beszélt arról, hogy egyre csökken a fizikai pénz iránti kereslet a világban, miközben a központi bankoknak feladatuk lenne, hogy pénzt biztosítsanak a digitális gazdaságnak. Az IMF vezére szerint ezért a jegybankoknak el kell gondolkodniuk a digitális pénzkibocsátás lehetőségén.Szerinte ez előrelépést jelentene a pénzügyi biztonság és a fizetések terén, ráadásul egy alacsony költségű alternatívát jelentene a papírpénzekhez képest. Lagarde pozitív példaként emelte ki a kínai, kanadai, svéd és uruguayi jegybankokat, amelyek már dolgoznak azon, hogyan lehetne a digitális valutákat a lakosság körében is terjeszteni. A svéd központi bank például már dolgozik az e-korona pilot verzióján, ami már jövőre megjelenhet.Bár az IMF vezér szerint a bankokban tartott betétek már most is digitalizáltak, egy digitális valuta is működhetne ugyanúgy állami garanciával, mint ahogy ma a készpénz. Szerinte a digitális pénzek egy állam által biztosított token formájában terjedhetnének el, vagy közvetlenül a jegybanknál tartott számlákon keresztül.