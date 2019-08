Tendert tartott az MNB, nőtt a bankrendszer többletlikviditása

A szerdai lejáratot és a tenderek eredményét figyelembe véve az MNB által biztosított bankrendszeri többletlikviditás 2019. augusztus 7-én 1753 milliárd forintra emelkedik. Ebből az egy hónapos eredeti futamidejű állomány 49 milliárd forintot, a három hónapos eredeti futamidejű állomány 200 milliárd forintot, a hat hónapos eredeti futamidejű állomány 503 milliárd forintot, a tizenkét hónapos eredeti futamidejű állomány pedig 1001 milliárd forintot tesz ki.

Egy, három, hat és tizenkét hónapos futamidejű, forintlikviditást nyújtó devizaswap-tendert tartott hétfőn a Magyar Nemzeti Bank. Minden futamidőn a meghirdetett mennyiség 43 millió euro (14,08 milliárd forint) volt, amelyre a bankok egy hónapon 185 millió euro (60,58 milliárd forint), három hónapon 205 millió euro (67,13 milliárd forint), hat hónapon 180 millió euro (58,94 milliárd forint) és tizenkét hónapon 205 millió euro (67,13 milliárd forint) értékben nyújtottak be ajánlatokat. Az MNB az összes futamidőn 26,52 milliárd forint értékben kötött üzletet a bankokkal. Az egy, három, hat és tizenkét hónapos swaptenderen futamidőnként 4-4-4-5 bank vett részt.A Monetáris TanácsA Monetáris Tanács rögzítette, hogy a jegybanki swapeszközök állományát a megcélzott kiszorítási hatás figyelembevételével határozza meg.A Magyar Nemzeti Bank mind korábbi közleményeiben, mind pedig kapcsolódó szakmai kommunikációjában jelezte, hogy. Mindez azt is jelenti, hogy az MNB a jegybanki swapeszközt a megcélzott kiszorítási hatás elérése érdekében az autonóm likviditási hatások ellentételezésére használja, így önmagában a swapállomány változása monetáris politikai szempontból nem értelmezhető.A fentieknek megfelelően a swapállomány mostani emelését az tette szükségessé, hogy a jegybank likviditási előrejelzése szerint 2019. III. negyedévében az egyéb, autonóm likviditási tényezők hatása miatt a Monetáris Tanács által júniusban meghatározott legalább 200-400 milliárd forintos kiszorítási hatás eléréséhez a swapállomány emelése szükséges. Az MNB továbbra is folyamatosan vizsgálja a likviditási folyamatokat, és amennyiben a Monetáris Tanács által eldöntött kiszorítási cél elérése indokolja, kész a swapállományt mindkét irányba módosítani.