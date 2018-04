Több bankból álló csomagot vesz meg az OTP?

Wolf László, az OTP vezérigazgató-helyettese és Florova Anna, a bank ügyvezető igazgatója is beszélni fog Hitelezés 2018 konferenciánkon, ne maradjon le! ÁTTEKINTÉS

A francia bankcsoport, a Societe Generale minden olyan kelet-közép-európai országból kivonulna, ahol nincsen meghatározó piaci részesedése, ezért a bolgár bankját, az Expressbankot is eladná, amely a hetedik legnagyobb bank Bulgáriában. A bolgár gazdasági lap, a Capital úgy tudja, hogy az OTP is érdeklődik a bolgár bank iránt , és már folyamatban van az Expressbank átvilágítása. Eredetileg az volt a terv, hogy a francia és a magyar bank közvetlenül egyeztet majd a bolgár pénzintézetről, de időközben más érdeklődők is megjelentek, ajánlatot tett például az amerikai Apollo Global Management is. A Capital azt írja, hogy a bolgár bankot csomagban értékesíthetik, a francia bankcsoport albán, macedón, montenegrói, szerb és moldáv érdekeltségével együtt, bennfentesek szerint a SocGen csak az egész csomagra vonatkozó ajánlatokat fogad be.Az Expressbank árazása hasonló lehet ahhoz, amilyen árazás mellett a görög NBG eladta a belga KBC-nek az UBB-t, az a bolgár bank 1,1-es könyv szerinti értéken ment el 610 millió euróért, ebből vonják le a bolgár lapnak nyilatkozók azt, hogy az Expressbank is valamivel a könyv szerinti értéke felett kelhet el. Az Expressbank saját tőkéje tavaly év végén 760 millió leva volt, ez alapján vaamivel 120 milliárd forintnak megfelelő összeget fizethet a vevő, adott esetben az OTP a bolgár bankért.A SocGen bolgár érdekeltsége az Expressbankból és annak leányvállalataiból áll, ehhez a csoporthoz tartozik faktoring és lízingcég, életbiztosító és alapkezelő is. A bank 1600 alkalmazottal, 140 bankfiókban szolgálja ki több mint félmillió ügyfelét, tavaly a bank nyeresége 106,7 millió leva volt (~17 milliárd forint). A bolgár bank erőssége, hogy szakértők szerint nincsenek csontvázak a mérlegében, nyereségesen működik, erős pozíciókat épített ki a vállalati hitelezésben, és az elmúlt negyedévekben a jelzáloghitelezés is jelentősen bővült a banknál.A SocGennel egyébként már volt kapcsolata az OTP-nek, 2016-ban a francia banktól vásárolta meg a Splitska Bankát a magyar pénzintézet.