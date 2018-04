Több mint 1000 milliárdnyi tőkét kell hirtelen összeszednie a kínai bankoknak

a kisebb bankoknak még körülbelül 1050 milliárd jüannyi tőkére lesz szüksége, hogy meg tudjon felelni a Bázel III-as szabályozásban előírt 9,5%-os legjobb minőségű, CET1-es tőkekövetelményeknek.

Az elmúlt évtizedben a kínai bankrendszer szerepe az ország növekedésében a háttérbe került, ahogy a tőkepiacok és nem-banki hitelezők súlya növekedett. Az ebből fakadó kockázatok kezelésére vezet be új szabályokat a kínai kormány; ezek megtiltják a mérlegen kívüli hitelek becsomagolását úgynevezett vagyonkezelési termékekbe (WMP), melyeket magas hozam és garanciák ígérete mellett lakossági befektetőknek értékesítenek.A mérlegen kívüli hitelezés visszaszorulása miatt a bankok szerepe ismét előtérbe kerül, viszont ehhez, illetve a Bázel III-as bankszabályok implementációjához több tőkére van szükségük. Sajátos az ország szempontja annak tekintetében, hogy máshol a tőkeáttétel csökkentése inkább feloldotta a tőkekövetelményekre nehezedő nyomást - Kínában viszont inkább visszakerül a hitelezés a mérlegekbe, így a tőkekövetelmények is megnőnek.2018 első negyedévében a teljes finanszírozásból 88%-ot vettek ki a banki hitelek, 2013-ban volt, hogy 58% volt ez az arányszám, ahogy az árnyékbankok állománya rekordmagasra nőtt.Az elemzők szerint a tőkére nehezedő nyomás különösen a kisebb bankok esetén lesz jelentős, hiszen ezek azok a szereplők, amelyek inkább árnyékhitelekkel üzletelnek. A UBS adatai szerint egyébként 2014 és 2017 közt ezek a hitelintézetek mintegy 861 milliárd jüannyi plusz tőkét vontak be részvénykibocsájtáson keresztül. A munkának azonban még nincs vége, a svájci pénzintézet egyik elemzője szerint