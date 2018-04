Több mint 600 ezer alkalommal használták az OTP okos ATM-jeit

Másfél évvel ezelőtt kezdte meg a ki- és befizetésre alkalmas okos ATM-jeinek telepítését az OTP Bank. Míg 2016 végén mindössze 38 helyen volt elérhető a fióki nyitvatartási időn kívül is igénybe vehető befizetési lehetőség, mostanra országszerte közel 200 okos ATM áll az ügyfelek rendelkezésére. Ezek segítségével a nap 24 órájában, akár ünnepnapokon, vagy éppen hétvégén is lehetőség van készpénzbefizetésre, az összeg pedig azonnal rendelkezésre áll a befizető folyószámláján.Az okos ATM-ek számának növekedésével együtt a tranzakciók száma is rohamosan nőtt; tavaly mintegy 620 ezer alkalommal vették igénybe a szolgáltatást az ügyfelek. A huszonévesek körében az ATM-es befizetések darabszáma pedig több mint 20.000 tranzakcióval meghaladta a fióki befizetések számát is. A legforgalmasabb időszakban, a karácsony előtti héten közel 28.000 egyéni befizetés történt. A 2017-es rekord azonban már 2018 első negyedévében megdőlt, az év 7. hetében több mint 30.000 tranzakciót hajtottak végre a bank ügyfelei.A kezdést az év első negyedévében további növekedés követte: az előző év ugyanezen időszakához képest ugyanis 7,4-szer több, összesen 367 ezer tranzakciót hajtottak végre a befizetők, mintegy 46 milliárd forint értékben. A befizetések átlagos értéke pedig több mint 25 százalékkal emelkedett, megközelítve a 125 ezer forintot. Az ügyfelek a nyitvatartási időn kívül több mint 40.000 tranzakciót hajtottak végre, amely 2017 azonos időszakához képest mintegy 16 százalékos növekedést jelent.