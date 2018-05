Több pénzt kaphat Magyarország is az EBRD-tól

Az EBRD 2017-ben összesen 9,7 milliárd euró finanszírozást juttatott hitelek és befektetések formájában működési térségének; ez az eddigi éves rekord. A bank egy évvel korábban 9,4 milliárd, 2015-ben 8,85 milliárd euró finanszírozással támogatta tevékenységi régióját.

Magyarország tavaly öt finanszírozási programra 118 millió eurót, az EBRD megalakulása óta 178 programra összesen 3,014 milliárd eurót kapott a pénzintézettől.

Sir Suma Chakrabarti, az EBRD elnöke a pénzintézet Jordániában zajló éves közgyűlésének csütörtöki zárónapján - az EBRD londoni központjának tájékoztatása szerint - bejelentette:Chakrabarti szerintAz EBRD-t a közép- és kelet-európai gazdaságok, valamint az egykori szovjet térség átalakulásának finanszírozására hozták létre 1991-ben, de az elmúlt években már kiterjesztette működését több arab országra a Földközi-tenger keleti és déli medencéjében, és most először tartja éves közgyűlését ezen országok egyikében, Jordániában.A bank londoni székhelyének ismertetése szerint Sir Suma Chakrabarti csütörtökön tárgyalt az EBRD-ben részvényes 68 ország és szervezet képviselőivel, és mindegyiküknek az volt a véleménye, hogy a banknak a tavalyi finanszírozási rekord után is van elégséges tőkéje tevékenységének kiterjesztésére.A jelenlegi becslések a tájékoztatás szerint arra utalnak, hogyAz EBRD-finanszírozásban részesített egyedi programok száma is rekordra emelkedett tavaly: a bank 2017-ben 412 fejlesztési beruházást finanszírozott az előző évi 378 program után.Az EBRD csütörtöki londoni tájékoztatása szerint a jordániai közgyűlésen a részvényesek arról állapodtak meg Chakrabarti elnökkel, hogy több szakaszra bontott módon vizsgálják meg, miként tudná az EBRD még jobban hasznosítani tőkéjét.Az első szakaszban azt vizsgálják, hogy a bank milyen területeken tudna még több segítséget nyújtani 38 országot számláló jelenlegi működési térségében. A jövő évi szarajevói közgyűlésen döntés születik majd arról is, hogy az EBRD egyáltalán megvizsgálja-e a tevékenységi régió földrajzi kiterjesztésének lehetőségét. Ha ennek vizsgálata elkezdődik, akkor egy évvel később, 2020-ban születhet döntés arról, hogy lehetséges-e az EBRD tevékenységének földrajzi kiterjesztése.