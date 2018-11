Több tőkét vár el az MNB a legnagyobb magyar bankoktól

Egy esetleges komolyabb pénzügyi probléma a rendszerszinten jelentős intézményeket (Other Systemically Important Institution, O-SII) és azok ügyfélkörét is kedvezőtlenül érintheti, de a fertőzési hatásokon keresztül veszélyeztetheti a pénzügyi közvetítőrendszer egészének működését, és közvetve reálgazdasági problémákat is eredményezhet. Ezért a jegybank makroprudenciális feladatkörében eljárva meghatározza, és évente felülvizsgálja a belföldi rendszerszinten jelentős intézmények körét, és a jelentőségüknek megfelelő, csődvalószínűségüket csökkentő tőkepuffert ír elő számukra. Az MNB 2018-ban megerősítette a tavalyi azonosítási eljárásban meghatározott nyolc intézmény rendszerszintű minősítését.A jegybank az érintett hitelintézetek sokkellenálló képességének erősítése érdekében 2020-ig egyenletesen emelkedő, intézményenként 0,5-2 százalék közötti tőkepufferráta előírását kezdte meg 2017-től. 2019-ben az MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsának döntése alapján a többlet-tőkekövetelmények szintje a meghirdetett egyedi pufferráta-pályáknak megfelelően emelkedik. A megállapított ütemezés összhangban áll a nemzetközi szabályozói gyakorlattal. A fokozatos bevezetés biztosítása a pénzügyi stabilitás erősítése mellett segíti az egészséges hitelezést, és elegendő felkészülési időt biztosít az érintett intézmények számára a megfeleléshez.

Megjegyzés: A 2018. évi azonosítás 2017. december 31-i, auditált konszolidált adatok alapján történt. A tőkepufferek 2020-as értékei indikatív jellegűek, mivel az MNB minden évben újra elvégzi az azonosítást és a tőkepufferráták meghatározását.