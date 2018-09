Tolja a pénzt a demokrata politikusok alá a bankszektor

800 ezer dollárt adományoztak eddig a bankok Jon Tester montanai szenátornak, Heidi Heitkamp észak-dakotai szenátornak, Joe Donnelly indianai szenátornak és Claire McCaskill missouri szenátornak a 2018-as időközi választások kampányainak finanszírozására. A demokrata politikusok mellett részesült banki adományokból Dean Haller republikánus szenátor is - írja a Vox A legnagyobb összeget, mintegy 250 ezer dollárt, Tester kampánya kapta, akit egyes pénzintézetek reklámkampányok futtatásával is segítenek.Nem világos, hogy a bankok miért pont a demokrata szenátorokat támogatják, amikor a republikánusok intézték el a pénzintézeteknek az adó- és szabályozási tehercsökkentést Trump megválasztása után. Tény viszont, hogy a támogatott politikusok szinte egytől egyik megszavazták a pénzintézeti szabályok lazítását.McCaskill és Tester egyébként a hedge fundok, brókerek és magántőkealapok körében is népszerű.