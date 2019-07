Tömeges elbocsátás jön a Citigroupnál

A Wall Street-i bankok többnyire a kereskedési bevételek visszaeséséről számoltak be az idei második negyedévben, az ügyfeleik kereskedési aktivitása visszaesett és az alacsony kamatkörnyezet is betett a bankoknak. A kihívásokkal teli üzleti környezetre reagál a Citigroup több száz, a globális piacok divízióban dolgozó alkalmazott elküldésével - árulta el a Financial Timesnak egy bennfentes.A Citigroup még viszonylag jól teljesített versenytársaihoz képest azzal, hogy éves alapon 4 százalékot esett a kötvénykereskedési üzletágának bevétele, és 9 százalékot a részvénykereskedési bevétele. Az alkalmazottak elbocsátását hamarosan megkezdik, a Citi szóvivője nem kommentálta a lap értesülését.Egy másik forrásuk szerint az elbocsátások nincs kapcsolatban a Citi másik reorganizációs lépésével, amely során a részvény és a prémium szolgáltatások üzletágat egyesítik, ez ugyanis nem egy költségcsökkentési lépés, hanem az üzleti igényekre adott reakció.