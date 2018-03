Zolnai György, a magyar Raiffeisen vezérigazgatója is beszélni fog Hitelezés 2018 konferenciánkon, ne maradjon le az eseményről! ÁTTEKINTÉS

a nettó kamatbevételek 0,3%-kal 3,208 milliárd euróra növekedtek a bankcsoportnál 2017 egészében,

a működési eredmény 2,3%-kal 5,228 milliárd euróra emelkedett tavaly,

ez utóbbiban közrejátszott az általános igazgatási költségek 1,2%-os csökkenése 3,104 milliárd euróra, ami a bevételek növekedésével együtt 59,4%-os költség/bevétel arányt eredményezett - utóbbi 2,1 százalékponttal alacsonyabb az egy évvel korábbinál,

nettó céltartalék-képzés 62,1%-kal 287 millió euróra csökkent, többek között a nem teljesítő hitelek 3,0 százalékpontos csökkenésének köszönhetően, így ez már csak 5,7% a bankcsoportnál,

összességében az adózás előtti eredmény 70,4%-kal 1,6 milliárd euróra, a konszolidált nettó eredmény pedig több mint a duplájára, 1,116 milliárd euróra növekedett.

Johann Strobl vezérigazgató nagy elégedettségének adott hangot, mivel történetének egyik legjobb eredményét érte el a Raiffeisen Bank International, miközben anyabankjukkal, a Raiffeisen Zentralbankkal való összeolvadást is sikerült tavaly levezényelniük:

Azt is bejelentették: az osztrák bankcsoport 62 eurócentes részvényenkénti osztalékot javasol a közgyűlésnek, aminek a 204 millió eurós teljes összege 18%-os osztalékkifizetési rátát jelent.A társaság elsődleges (CET1) tőkemutatója 0,3 százalékponttal 12,7%-ra emelkedett a nyereségnek köszönhetően. Eközben az ügyfélhitelek állománya 1,8%-kal, a betéteké pedig 5,6%-kal emelkedett tavaly a bankcsoportnál a mérlegfőösszeg stagnálása (pontosabban 0,3%-os növekedése) mellett.

Ezúttal is nagy szerepe volt az orosz leánybanknak a Raiffeisen eredménytermelésében, hiszen az éves adózás utáni eredmény közel 40%-át az orosz piac szállította. Hasonló volt az arány a negyedik negyedévben is, és továbbra is az orosz messze a legnyereségesebb leánybank.

A magyar leánybank már 2015 óta stabilan nyereségesen működik, most azonban a korábbi éveket is felülmúló, 113 millió eurós nyereséget jelentett 2017 egészére, ami forintban számolva a 30 milliárdot is meghaladja. A magyar leánybank részletes eredményeiről a napokban számolunk majd be.