Törvényjavaslattal támadja a nagybankokat Bernie Sanders

A törvényjavaslat arra kötelezné az amerikai kormányt, hogy feldaraboljon minden olyan bankot, amelynek nagyobb teljes kitettsége van, mint a GDP 3%-a, vagyis most körülbelül 584 milliárd dollár. A bankoknak két éve lenne arra, hogy a kormány előtt maguktól elvégezzék ezt a folyamatot.Sanders törvényjavaslata hat bankot érintene: a JP Morgant, a Citigroupot, a Wells Fargót, a Goldman Sachsot, a Bank of Americát és a Morgan Stanleyt.A politikus régóta támadja egyébként az amerikai bankszektort, többek közt 2016-os választási kampánya alatt is keményen kritizálta a Wall Streetet. Sanders szerint a túl nagy pénzintézetek veszélyeztetik az amerikai gazdaságot, hiszen esetleges csődjük magával ránthatja a teljes piacot, így az állam nem hagyná őket csődbe menni, ezért az adófizetők pénzéből kellene menteni őket, akárcsak 2008 után, amikor a TARP-program alatt 424 milliárd dollárral tőkésítették fel a csődbe jutott pénzintézeteket.Sanders, aki vélhetően a 2020-as választásokon ismét indulni fog az elnöki székért, azt többé-kevésbé figyelmen kívül hagyta, hogy a pénzintézetek jóval stabilabbak, több tőkével rendelkeznek és kevesebb kockázatot vállalnak, mint a 2008-as válság előtt tették.