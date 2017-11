Trükköznek a bankok: nem lesz "új London" a Brexit után

Az EKB figyelmeztette a bankokat, hogy a Brexit-terveik elégtelenek, mivel sokan nem megfelelő mennyiségű személyzettel felszerelt holding-cégeken keresztül, az EU-n kívülről irányítanák uniós érdekeltségeiket - írja a Guardian Az eurozóna jegybankja kifejezte abbéli aggályát is, hogy sok pénzintézet arra készül, hogy bizonyos alkalmazottaik egyszerre több országban, több szerepet fognak betölteni anélkül, hogy személyesen is jelen lennének a célországban (vagy akár az EU-ban).Az EKB figyelmeztetése aggaszthatja a Bank of Englanded is. A londoni bankok most arra készülnek, hogy hard Brexit lesz, vagyis hogy semmilyen megállapodás nem jön létre a britek és az EU közt. Ebben az esetben a Bank of England arra számít, hogy 75 ezer pénzintézeti munkahely költözik majd a szigetországból a kontinensre.Közben a CNBC arról ír, hogy a német bankok is hard Brexitre készülnek, új, Londonhoz hasonló európai pénzügyi központ viszont aligha létrejön majd, hiszen a pénzintézetek más-más városban hozzák majd létre új pénzügyi központjaikat.