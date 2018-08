Túljutott a válságon Európa fekete báránya, most itt a következő probléma

A cikk felidézi, hogy a válság előtt még 40 bankkal bíró országban mára csupán kilenc maradt fent, ebből négyet rendszerkockázatilag kiemeltnek minősítettek és háromszor is feltőkésítették őket a válság alatt. A legnagyobb gondot azonban a bankszektor rossz hitelei jelentik, amelyek március végével bezárólag 92,4 milliárd eurót tettek ki, tehát ország GDP-jének mintegy felét. AZ EKB szeretné elérni, hogy a nem teljesítő hiteleket 2019 végéig 30 milliárd euróval csökkentse a görög bankszektor.A görög pénzintézetek már elkezdték a működésük racionalizálását és költségcsökkentő intézkedéseket. Ezeknek keretében a bankok tavaly év végére 40 ezer főre csökkentették alkalmazottaik számát a 2008-as több mint 66 ezerről, továbbá jelentős fiókbezárások is voltak: a 2008-as 4087 fiókból 2017 végére csupán 2000 maradt. Úgy tűnik, ezek a lépések megtették a hatásukat, az EKB legutóbbi stressztesztjén ugyanis mind a négy rendszerkockázatúnak minősített bank Tier 1-es tőkemegfelelési mutatója elérte a minimum 4,5%-os szintet még egy kedvezőtlen forgatókönyv bekövetkezése esetén is.Az IMF idei jelentése szerint a görög gazdaságnak nagy szüksége lenne a bankok hitelezési kapacitására, csakhogy azzal, hogy a fennálló hitelek 46%-át továbbra is a nem teljesítő hitelek adják, a bankok óvatossá váltak, ráadásul a megcsappanó betétállomány és a likviditáshiány sem kedvez a lakossági és vállalati ügyfelek való hitelezésnek.A bankok igyekeznek megszabadulni a rossz hiteleiktől, leginkább azzal, hogy a problémás állományt alapok felé értékesítik. A görög jegybank legfrissebb adatai szerint a pénzintézetek eddig közel 7 milliárd eurónyi nem teljesítő hitelt adtak el eddig, 2019 végéig pedig további 4,7 milliárdnyitól szabadulnának.