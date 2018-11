UBS: elkerülhetetlen lesz, hogy összeolvadjanak az európai bankóriások

Fenntarthatatlannak nevezte az európai bankrendszer fragmentált helyzetét a UBS vezetője, Sergio Ermotti. Ő már a sokadik banki szakember, aki megfogalmazta abbéli véleményét, hogy az európai bankok nyereségességét a legjobban az hátráltatja, hogy túl sok pénzintézet osztozik egy túl kicsi piacon."Ez [a konszolidáció] egyre inkább elkerülhetetlen lesz az idő előrehaladtával. A konszolidációnak biztosan meg kell történnie, különösen Európában, ahol olyan szintű töredezettséget láthatunk, ami fenntarthatatlan" - mondta Ermotti. Hozzátette: a technológia fejlődésének köszönhetően egyre hatékonyabban működnek majd a pénzintézetek.Látható, hogy nyereségesség híján a befektetők is kerülik az európai pénzintézeteket: csak idén eddig 20%-ot esett az európai bankindex. A UBS-vezér szerint bár nehéz megjósolni, mikor fordul majd ez a piacon (ha egyáltalán), de jelenleg az európai bankszektor komoly kihívásokkal néz szembe: "Egyértelmű, hogy jelenleg nagyon vonakodnak a befektetők attól, hogy ebbe a szektorba tegyék a pénzüket" - fogalmazott.Az európai pénzintézetek még mindig jelentős, válságból hátramaradt nem teljesítő hitelállománnyal kell, hogy megküzdjenek, emellett ráadásul a kamatok is alacsonyak és a szabályozói terhek is egyre növekednek.