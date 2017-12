Úgy néz ki, elbukja Európa a következő nagy bankválság elleni háborút

Az európai szabályozók ez ellen sokáig az állampapírok (tőkekövetelmény kiszámításához szükséges, jelenleg nulla) súlyának megemelésével kívántak fellépni a bankunió részeként. Utóbbinak az első két eleme, az egységes európai bankfelügyelet és az európai bankszanálási mechanizmus megkezdte működését, az egységes betétbiztosításra azonban várni kell.

korlátozva a bankok állampapír-vásárlását saját országukban,

megszüntetve az állami bankmentések lehetőségét,

páneurópai betétvédelmet kialakítva, hogy a betétesek bizalma ne saját államuk pénzügyi helyzetétől függjön.

Csakhogy a bankunió fenti lépései nem oldják meg a fő problémát: nagyon magas a korreláció egy gazdaság általános állapota, az állam hitelképessége és a bankok pénzügyi helyzete között. Még ha nincs is állampapír a bankok mérlegében, nincs bankmentés, és az európai betétbiztosítás is jól működik, még akkor is egyszerre kerül bajba egy ország és a bankrendszere. A hitelminősítők modelljeiben figyelembe vett "makrotényezők" ezt a korrelációt csak erősítik.

"Sovereign bank doom loop" - ezzel a lefordíthatatlan angol fogalommal jelölik azt a jelenséget, amikor a bankok pénzügyi helyzetének megingása destabilizálja saját országuk költségvetését (akár egy állami bankmentés miatt), az állampapírok hozama emiatt megemelkedik, értékük pedig leesik, tovább rontva a bankok helyzetét.A Bundesbank elnöke, Jens Weidmann (Draghi után a legbefolyásosabb európai jegybankár) szerint ennek éppen az állampapírok kockázati súlyának növelésével és a nem teljesítő hitelek hatékony kezelése lenne a feltétele. A németek persze könnyen beszélnek, bankjaik minősítése (a tartományi bankok gyenge menedzselése ellenére) például az európai adósságválság idején is jobb volt, mint a híresen jó vezetőkkel bíró spanyol Banco Santanderé. Bloomberg szerint elméletben három lépéssel lehetne megszüntetni a negatív visszacsatolást:Az állampapírok kockázati súlyáról egyébként a legutóbbi, Bázel IV-es szabályozási körben sem született döntés, és még a nem teljesítő hitelek kezelésével kapcsolatos EKB-útmutatásra is várni kell.