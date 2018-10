Ügyfélpénzek milliárdjairól folytat tárgyalást az egyik legnagyobb brit bank és alapkezelő

A két intézmény a tárgyalások tartalmáról nem közölt információt, csak magát a hírt erősítették meg, de a hírügynökség által hivatkozott források szerint a Lloyds mintegy 13,8 milliárd fontnyi (18 milliárd dollárnyi) ügyfélpénzt tenne át a Schrodersszel közösen indított vállalkozásba, mellyel az alapkezelő több ezer lakossági ügyfél megtakarításait kezelné majd.A Lloyds már egy ideje igyekszik tevékenységét a banki szolgáltatások mellett diverzifikálni, ennek érdekében a biztosítási és vagyonkezelői piaccal is szemezget. Az említett közös vállalkozásban a banknak 50,1%-os részesedése lenne, továbbá vannak olyan hírek is, amelyek szerint a bank a Schroders Cazenove Capital nevű vagyonkezelői üzletágában is kisebbségei részesedést szerezne.Úgy tudni, a két intézmény közötti megállapodás része az is, hogy a Schroders 109 milliárd fontnyi biztosítói vagyonra vonatkozó vagyonkezelői mandátumot is kap a Llyodstól.