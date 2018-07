"Új Dunkirkre" készülnek a britek - még a hadsereget is mozgósítanák?

A Bank of England felügyeleti ága, a PRA az elmúlt hetekben fordult banki lobbicsoportokhoz és a bankokhoz azzal a kéréssel, hogy segítsenek hitellel megtámogatni a brit gazdaságot hard Brexit esetén. A kérést a pénzintézetek támogatóan fogadták.Theresa May miniszterelnök saját elképzelése szerint októberben tervezi megkötni végső megállapodását az Európai Unióval, de sokan szkeptikusak mind a céldátummal, mind pedig a megállapodás részleteivel kapcsolatosan.A bankok annyira nem aggódnak. A Telegraphnak azt nyilatkozta egy FTSE 100-ba tartozó pénzintézet vezetője, hogy a jelenlegi helyzet "Dunkirket idézi, de a bankok elég erősek ahhoz, hogy megbirkózzanak vele." Vélhetően ezzel arra utalt, hogy a második világháborúban a dunkirki evakuáció során számos civil személy segített a francia partokon rekedt brit katonáknak hazajutni.A Markets.com egyik vezető elemzője a Business Insidernek azt nyilatkozta, hogy szerinte közbelépne a Bank of England hard Brexit esetén, nem pusztán a magánvállalatok támogatására kell számítani.A hétvégén egyébként napvilágot látott egy cikk a Sunday Timesban, melyben azt írják, hogy a hadsereget arra készítik fel, hogy élelmet, vizet és orvosságot szállítson a lakosságnak, ha nincs megállapodás. Theresa May tagadta a magazin értesüléseit.Közben a CNN Money arról ír, hogy a Deutsche Bank hétfőn bejelentette, hogy euróalapú klíringszolgáltatásának jelentős részét Frankfurtba költöztette és a német bank szóvivője szerint más pénzintézetek is hasonlóan járnak majd el. Ezzel London egy naponta 1500 milliárd dollárnyi forgalmat kitevő szolgáltatás feletti dominanciáját veszítheti el.