Új népszavazásért lobbiznak a londoni bankárok

28 bankár írt alá egy, a Financial Timesnak eljuttatott levelet, melyben a Brexit-megállapodás következményeit kritizálják: úgy vélik, Theresa May egyezsége azzal a veszéllyel fenyeget, hogy egy "csontokig lebontott vámuniót hoz létre, ami semmi jót nem hoz a pénzügy szektornak évekig." Felhívják a figyelmet arra, hogy alig 115 szót szenteltek az 585 oldalas dokumentumban a brit pénzügyi intézményeknek.Az aláírók közt megtalálható többek közt John Nelson, a Lloyd's volt vezérigazgatója, Sir Andrew Large, a Bank of England volt elnökhelyettese és Justin King, a Sainsbury's volt vezére is."Az alapötlet az, hogy a pénzügyi szektor akkor tartaná meg az EU-s piachoz való hozzáférését, ha a rájuk vonatkozó szabályok megfelelnek az EU szabályainak. Ez a megállapodás nem egyezik meg az általunk élvezett útlevelezési megállapodásokkal. Az EU megtagadhatja a piacához való hozzáférést, ha eltérünk a szabályaiktól. Szóval azért, hogy elkerüljük a kizárást, minden szabályt el kell fogadnunk. Ez kockázatos egy stratégiailag ennyire fontos iparágnak," áll a levélben."Szerencsére még nem túl késő irányt váltani. Úgy véljük, hogy egy újabb népszavazást kellene kiírni arról, hogy elfogadjuk-e a miniszterelnök által kialkudott megállapodást vagy az EU-ban maradunk," írják.