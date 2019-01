Új ötlettel állt elő az Erste-vezér a Deutsche Bank rendbetételére

Ez nemcsak Németoszág, de egész Európa számára áldás lenne

Mostanság általában legnagyobb hazai versenytársával, a Commerzbankkal próbálják összeboronálni a Deutsche Bankot. Ehhez képest Andreas Treichl most mást javasolt: szerinte a német takarékpénztárakkal, vagyis a Sparkassékkal kellene összeolvadnia a bankóriásnak.- idézi szavait a Frankfurter Allgemeine Zeitung Treichl szerint ezzel a világ egyik legnagyobb bankja jönne létre, a német bankbetétek 30%-a tartozna hozzá és az egész világon képes lenne a német ipar megvédésére.Hozzátette ugyanakkor a bankvezér, hogy tudatában van, egy ilyen javaslatnak semmiféle esélye nincs arra, hogy megvalósuljon. A Sparkessék a múltban is visszautasítottak mindenféle közeledést a nagybankok részéről.Treichl nem hisz a Deutsche Bank és a Commerzbank összeolvadásának sikerében, a két bank egyszerűen túl hasonló egymáshoz.Ma Andreas Treichl egy másik témában is nyilatkozott:A német takarékpénztárak, a Sparkassék teljes eszközállománya egyébként nagyobb, mint a Commerzbankké, együtt jelenleg a második legnagyobb német pénzintézetnek számítanának. Bár a kamatkörnyezet megemelkedése akár bedőlési hullámot is indíthat náluk, úgy tűnik, a német politikusok egyik oldalon sem érdekeltek Európa legódivatúbb pénztári rendszerének megreformálásában, pláne nem a felszámolásában. Erről itt írtunk részletesebben