Új pozíciót kap a Provident vezérigazgatója

Szirmák Botond jelenlegi pozíciója mellett a jövőben az IPF, a Provident nemzetközi anyavállalatának egységes európai otthonszolgáltatási (home credit) üzletágát is irányítja, és ebben a tekintetben a magyar Providenten kívül a román, a cseh, valamint a lengyel piacért is felel majd.Szirmák Botond a Corvinus Egyetemen, a Debreceni Egyetemen és az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerezte MBA, HR menedzsment és bölcsész diplomáit. A Providenthez 2002-ben csatlakozott, és az elmúlt 17 évben különböző kereskedelemi vezetői pozíciókat töltött be. 2008-ban nevezték ki a magyar Provident vezérigazgatójává, négy éve pedig az IPF dél-európai régiójának működését is felügyeli.Szirmák Botond cégvezetői teendői mellett 2015 óta a Menedzserek Országos Szövetségének elnöke, a Magyar Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének elnökségi tagja, a Nemzeti Kézilabda Akadémia kuratóriumi tagja, illetve a súlyos betegségben szenvedő gyermekek kívánságait teljesítő Csodalámpa Alapítvány jószolgálati nagykövete.