Új szabályok az EU-tól: 6000 bankot, alapkezelőt és brókercéget érintenek

Az EU-tagországok által elfogadott javaslatot az Európai Parlamentnek is jóvá kell hagynia, ha ez megtörténik, akkor a bankok, alapkezelők és brókercégek is szigorúbb tőke-és felügyeleti szabályokra számíthatnak.A lap szerint a lépés a Brexitet követő világra is igyekszik felkészíteni az EU-t, részben a nem EU-n belüli befektetési intézmények felé támasztott szabályokkal is. Az EU-n kívüli pénzügyi intézmények továbbra is nyújthatnának az EU-n belül szolgáltatásokat, amennyiben megfelelnek a velük szemben támasztott szigorúbb követelményeknek.Az Európai Bizottság által tett javaslat a rendszerszinten fontos bankok és egyéb pénzügyi intézmények számára kiterjedt tőke, likviditási és kockázatkezelési előírásokat fogalmaz meg, de például a bónuszokra vonatkozó korlátozások a kisebb bankokra és brókercégekre nem lennének érvényesek.