Új taggal bővül a banki klub, amiről sokan még nem is hallottak

Mi az a rendszeres internalizáló (Systematic Internalizer, SI)?

A rendszeres internalizáló szerepkör kialakítását, mint sok mást is, a 2008-as válság és annak tanulságai hívták életre, az SI már a MIFID 1-ben is szerepelt. Lényegében ezzel kívánják szabályozottabb mederbe terelni a felügyeleti szervek a nagybankok sajátszámlás kereskedéseit.



Miközben a tőzsdéken és egyéb kereskedési helyszíneken az ügyfelek megbízásait igyekeznek párosítani, addig az SI platformokon az ügyfelek eladási vagy vételi megbízásait közvetlenül is tudják teljesíteni. A bankok saját tőkéjüket is felhasználhatják az ügyletek teljesítésére vagy készleteket is felhalmozhatnak az ügyfelek igényeinek kielégítésére.



A rendszeres internalizáló szerepkört azonban sok bírálat érte, sokak szerint ez csak egy nagyobb teret engedett a bankoknak a "dark trading"-re, lényegében egyes részvényügyeleteket olyan platformon hajthatnak végre, amelyekre a piacnak, de sok esetben még a felügyeleti szerveknek sincs rálátása (azok a bankok ugyanis, akik vállalják, hogy SI-k lesznek, mentesülnek a dark tradingre vonatkozó MiFID-es korlátozások alól).



Nem véletlen, hogy a MiFID 1-ben leírtakhoz képest a MiFID 2-ben több helyen is szigorítanak az SI szerepkörön és kötelezettségeken. Egyrészt előírják, hogy csak az lehet rendszeres internalizáló, aki az ügyfélmegbízások végrehajtásakor jelentős nagyságrendben kereskedik saját számlára rendszeresen és szervezetten. A gyakoriságot és rendszerességet a tőzsdén kívüli kötések számával kell mérni, és mindezt a Felügyeletnek is jelenteni kell.

A Goldman nem az első nagybank, amely bejelentette, hogy januártól SI-ként működne, korábban a Deutsche Bank, a BNP Paribas, a JP Morgan és a UBS is erre vonatkozó kijelentést tett. Ezzel pedig jelentős terheket vesznek le ügyfeleik válláról, főként a nem részvénytípusú eszközök esetében, ahol nagy adatközlési kötelezettség hárul majd a MiFID 2 alatt a piaci szereplőkre.A cikk szerint valószínűsíthető, hogy a nagybankok többsége már a januári bevezetéstől kezdve rendszeres internalizálóvá válik, legalább a kötvény vagy az OTC derivatívák esetén, miután esetükben ez valószínűleg amúgy is elkerülhetetlen lesz jövő év nyarától.A kötvények esetén a bankok nagyjából a már megszokott módon fognak a jövőben is likviditást biztosítani az ügyfeleiknek, de más a helyzet a részvények esetében, ahol a pénzintézeteknek a tőzsdékkel és más kereskedési platformokkal is versenyezniük kell a megbízásokért.