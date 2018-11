Új, teljesen online személyi kölcsön jelent meg Magyarországon

Hazánkban a háztartások más EU-s tagállamokkal összehasonlítva alacsony adóssággal rendelkeznek, még a régióhoz képest is alacsony ez az érték, hiszen a GDP-arányos háztartási adósság a cseh, lengyel és szlovák gazdaságokban 30% körül van, Magyarországon ez az érték inkább 15% körüli. Jarolim szerint ez teret jelent a személyi kölcsönök növekedésének, mivel úgy gondolja, a háztartások adósságának növekedése a GDP növekedésével is jár, mivel ez katalizálja a fogyasztást.

Magyarországon a magas foglalkoztatottság, emelkedő reálbérek és gazdasági fejlődés Jarolim szerint egy olyan puffert képez a háztartásokban, amelynek köszönhetően többen tudnak kölcsönt felvenni. Az alacsony kamatok is segítik ezt a piacot.

A K&H részesedése az új folyósítású személyi kölcsönök piacán 6,6%, 2018-ban januártól szeptemberig 22,15 milliárd forintnyi személyi kölcsönt helyeztek ki, ami a tavalyihoz képest 17%-os növekedés. Ebben az időszakban 24%-át a személyi kölcsönöknek online igényelték.

Meglévő K&H ügyfeleknek egy személyi kölcsön 2 napon belül folyósításra kerül, nem K&H ügyfeleknek 4 nap. Ideális esetben ezt az időt 30 percre akarják csökkenteni.

A magyar személyi kölcsönöket főleg lakásfelújításra, autóvásárlásra és hitelkiváltásra veszik fel, átlagosan 1,2 millió forintot igényelnek ás 51 hónapos átlag futamidőre. A legtöbb igénylés (kb. 40%) vidéki városokból származik.

Bár az igénylések online zajlanak, a folyósítás még nem, most viszont end-to-end online igényelhető személyi kölcsönt vezetnek be a magyar piacra. Az új terméknél szinte mindenről egy automatizált rendszer dönt, csak az ügyfélazonosítást végzi ember.

Martin Jarolim, a K&H lakossági üzletágvezetője a személyi kölcsönök magyarországi piacáról beszélt:Fónai Imre, a K&H digitális vezetője szerint erős digitális forradalom van Magyarországon a pénzügyi szektorban. 2013 körül felébredtek a bankok és jelentős digitális fejlődés kezdődött. Az új termékkel a digitalizáció iránti növekvő igényt akarja a K&H kiszolgálni. A hiteligénylést egy online felület segítségével lehet megcsinálni, fix kamatozású hiteleket vehetünk fel, nem csak K&H ügyfelek számára érhető el. Az ügyfélazonosítás is végezhető online.A Portfolio kérdésére Martin Jarolim elmondta, hogy az online személyi kölcsön ugyanazokkal a kamatfeltételekkel igényelhető, mint ami a fiókban elérhető: ez 12,99%-os éves kamatot jelent, de ehhez 2 százalékpontos kedvezményt is kaphat az ügyfél, ha a bankhoz érkezteti jövedelmét.Személyi kölcsönt a Pénzcentrum online felületén keresztül is igényelhet.