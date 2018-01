Új tervekkel készül februárra a CIB anyabankja

Carlo Messina vezérigazgató beszélt erről a davosi Világgazdasági Fórumon. A bankvezér a Reuters beszámolója szerint elmondta: készen állnak az új üzleti terv bemutatására, amely növelni fogja az értékteremtést a társaságnál, legfontosabb prioritása pedig a nem teljesítő hitelállomány csökkentése lesz.A szeptember végi adatok szerint bruttó 54 milliárd eurónyi nem teljesítő hitellel rendelkezik a pénzintézet, ami teljes hitelállományának a 13,7%-át jelenti. A pénzintézet eddig ezek belső kezelésére támaszkodott, az év eleji hírek azonban már egyértelműen azt mutatják, minél több ilyen hiteltől megválna a társaság. Valószínűleg a svéd Intrum Justitiának is sikerült eladni egy nagyobb hitelportfóliót.Az Európai Központi Bank októberben szigorúbb szabályokat javasolt a nem teljesítő hitelek kezelésére, konkrét szabályozás azonban egyelőre nem jelent meg. Az Európai Bizottság márciusban állhat elő egy szélesebb körű dokumentummal a témával kapcsolatban.Carlo Messina szerint nem mindegy, hogy az EKB csak az újonnan képződő, vagy a meglévő nem teljesítő hitelekre is kíván szigorúbb szabályozást bevezetni, de bármelyik lesz is, az Intesa Sanpaolo számára nem lesz jelentősége.