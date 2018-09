Új tervet eszelt ki az EU a külföldi nagybankokkal szemben

Ha az új szabályokat az EU-s tagállamok és az Európai Parlament is elfogadja, akkor kötelezni lehet a külföldi befektetési bankokat arra,hogy az eurózónán belül hozzanak létre egy központot, ha az EU-n belül folytatni szeretnék a sajátszámlás kereskedést,illetve a kötvények és egyéb értékpapírok lejegyzését.Az európai befektetési bankok több mint fele, köztük az amerikai Goldman Sachsszal és a JP Morgannel, Nagy-Britanniában rendelkeznek székhellyel. A Brexit miatt azonban több befektetési bank is elkezdte mér kiépíteni hálózatát az EU-n belül, hogy a britek kilépése ne okozzon fennakadást az üzletben.Az új szabály várhatóan azonban nem kap egyöntetű támogatást az uniós tagállamoktól, ott van példaként Olaszország, amelynek fájó lenne, ha az államkötvényeket lejegyző bankok száma csökkenne, mert ezzel a finanszírozási költségeik is drágulnának.