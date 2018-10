Új veszély fenyegeti több ezer német banki állását

Egy friss kutatás szerint egyre többen félnek a német bankszektorban dolgozók között amiatt, hogy elvesztik a munkájukat, a legnagyobb fenyegetésnek most a digitalizációt élik meg. A privátbanki szektorban dolgozók 40%-a gondolja úgy, hogy a következő két évben a digitalizáció jelentős fenyegetést jelent majd a munkahelyeikre. A három évvel ezelőtti felmérésben a válaszadók csak 31%-a látta így.A piaci szakértők szerint érdekes trendet mutat az is, hogy manapság milyen új pozíciókat hirdetnek meg a bankok. Előtérbe kerültek a nem hagyományosnak számító munkakörök, mint például a matematikusok, de egyre fontosabb a szerepük az IT- és compliance szakembereknek is.Az minden esetre jól látszik, hogy az újonnan betöltött állások száma közel sincs annyi, amennyi a szektoron belül megszűnik, a kutatás szerint 2000-ben még 774 550 ember dolgozott a német bankszektorban, ez 2017-re 586 250-re csökkent.