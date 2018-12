Újabb botrány pattant ki a legnagyobb német banknál

Már felsorolni is nehéz lenne a bankot sújtó botrányos eseteket, hiszen kis túlzással minden napra jut egy. Most a Financial Times írta meg, hogy a társaságnál gyanús adóügyi tranzakciók történtek: olyan részvényekre vehettek igénybe osztalékhoz kapcsolódó adókedvezményt az ügyelek, amelyek nem is voltak a tulajdonukban.Az amerikai ügyfelek gyakran úgynevezett amerikai letéti jegyeken (ADR) keresztül vállalnak kitettséget a külföldi részvénypiacokon, ezek ellenértékeként a Deutsche Bank saját készletére hasonló darabszámban részvényeket vásárol, kivonva őket a piacról. Ilyenkor az ügyfelek jellemzően kötelezettséget vállalnak arra, hogy nem vesznek igénybe a részvények után adókedvezményt, mivel ugyanis ezt a bank megteszi, dupla adóelőnyről lenne szó. A bankoknak lehetőségük van még azelőtt ADR-t kibocsátani, hogy a mögöttes részvény a birtokukban lenne.A Deutsche belső vizsgálata azonban azt találta, hogy a bank által 2010 és 2015 között előzetesen kibocsátott ADR-ek több mint 5%-a esetében fennállt a visszaélés lehetősége a német osztalék-adókedvezmény igénybe vétele során. Összességében 25 millió eurós kár érhette az államot ilyen esetek miatt, ezek jelentős része (valamivel több mint 10 millió euró) a Deutsche Bankhoz kötődhet.A Deutsche Bank júliusban már kapott egy 75 millió dolláros bírságot az amerikai tőzsdefelügyelettől hasonló ügyek "hanyag" kezelése miatt, a mostani vizsgálatnak egyelőre várni kell a következményeire.