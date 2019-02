Újabb Brexit-megállapodás született, nyugodt a pénzügyi szektor

Többek közt Németország, Hollandia, Franciaország, Olaszország és Svédország is törvényekkel szavatolná a származtatott szerződések folytonosságát a Brexit után is, a hollandok ráadásul még azt is engedélyeznék, hogy átmenetileg a traderek és brókerek Londonból szolgáltassanak a piacukra.Nemrég az FCA állapodott meg az ESMA-val arról, hogy az EU cégei továbbra is hozzáférhetnek a londoni pénzügyi infrastruktúrához, valamint a befektetési alapok szerződéseinek folytonosságáról is megállapodtak. Erről és más Brexittel kapcsolatos előkészületekről a pénzügyi szektorban itt írtunk:"Mindenki teljesen nyugodt a pénzügyi piacon. Tudják, hogy jól összerakott, gondosan előkészített [a megállapodások sorozata] és működni fog. Az áruszállítással kapcsolatosan egy kicsit komplikáltabbak lesznek a folyamatok" - kommentálta Olaf Scholz, német pénzügyminiszter a hard Brexit pénzügyi szektorra gyakorolt hatásáról.Míg a pénzügyi felügyeleti szervek egyre több dologról állapodnak meg, politikai megállapodásnak Brüsszel és London közt szinte nyoma sincs, pedig március 29-én lezárul a Brexit folyamata.