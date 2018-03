Újabb kirúgásokról suttognak a legnagyobb német banknál

Pár napja azt találgatja a világsajtó, hogy ki lesz az utóda John Cryan bankvezérnek, miután több hírügynökség is úgy értesült, hogy vezércsere készülődik a Deutsche Banknál. Szóba került a Goldman Sachs egyik vezetője, Richard Gnodde, mint ahogy Jean Pierre Mustier UniCredit-vezér és Bill Winter Standard Chartered bankvezér neve is. A Reuters úgy tudja, hogy a vezérváltást Paul Achleitner, a bank elnöke kezdeményezte, akivel a hírek szerint igencsak megromlott Cryan kapcsolata. A vezérváltási ügyről itt írtunk korábban:Úgy tűnik, hogy Cryan igyekszik nyugtatani a kedélyeket, a bank dolgozóinak küldött szerdai levelében hangsúlyozza, hogy továbbra is elkötelezett a bank irányába. Kitér arra is, hogy bár a bank eredményszámai nem olyanok, mint amilyet szeretnének, de folytatni kell azt a stratégiai irányt, amely iránt a menedzsment és a felügyelőbizottság is elkötelezett. Szerinte a bank alapkezelői üzletágának részleges tőzsdei bevezetése is egy sikertörténet volt a napokban.Cryant ugyanakkor egyre több kritika éri a bank sorozatos veszteségei miatt, a legfrissebb hírek szerint legújabban a befektetési banki üzletágban terveznek egy globális szintű átalakítást és költségcsökkentést. Az ügyről értesülő források szerint a tervet belső körökben csak "Kolumbusz-projekt"-ként emlegetik, amely további létszámleépítésben és néhány tevékenység átalakításában, esetleg leépítésében végződhet. A Reutersnek nyilatkozó forrás szerint főként a bank kereskedési tevékenységét vizsgálják majd át.