Újabb lazítást kapnának az amerikai bankok

Randal Quarles, a Fed felügyeleti ágának elnökhelyettese pénteki beszédében ismertette, hogy a stressztesztek forgatókönyveit évről évre kevésbé változtatnák, illetve azelőtt közölnék a tesztek eredményeit a bankokkal, mielőtt azok az osztalékfizetési terveiket véglegesítenék. Ez egyszerre azt is jelentené, hogy a nagybankoknak teljesíteniük kell tudni a stresszteszteket ahhoz, hogy osztalékot fizethessenek.A szakember ismertette: a tőkekövetelmények rendszerén nem változtatnának egyelőre, a későbbiekben viszont erre is sor kerülhet.Korábban Quarles megemlítette azt is, hogy a 250 milliárd dollárnál kevesebb eszközállománnyal rendelkező bankokat mentesítenék a stressztesztek alól, ezeket a pénzintézeteket már jövőre sem fogják valószínűleg tesztelni.