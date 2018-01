Újabb nagy botrány tört ki a legnagyobb német banknál

A jogi bizonytalanság akörül van, mikor vette át valójában a Deutsche Bank ezt a lakossági bankot előző tulajdonosától, a logisztikai szolgáltatásokat nyújtó Deutsche Posttól.A befektetők azt állítják, hogy a Deutsche Bank de facto már két évvel azt megelőzően ellenőrzése alatt tartotta a bankot, hogy teljes átvételét megindította volna. Előbbi 2008-ban, utóbbi viszont csak 2010-ben történt - mondta a WirtschaftsWochénak a befektetők müncheni ügyvédje. Nemcsak az időközben kitört válság rontotta időközben a bank értékét, hanem a felperesek szerint a Deutsche Bank döntései is érdemben rontottak pozíciójukon.A befektetők részvényenként 25 eurót kaptak a Deutsche Banktól, ezzel szemben szerintük 64 eurót kellett volna, ahol 2008 szeptemberében állt a Postbank árfolyama. A német és nemzetközi befektetők teljes követelése 740 millió euróra rúg, a Deutsche Bank szóvivője azonban azt nyilatkozta, ez teljes mértékben megalapozatlan.A legnagyobb német bank már enélkül is több milliárd eurót fizetett ki bírságként 2008 óta, nyakig benne volt a kamatláb-manipulációs és a jelzálogfedezetű értékpapírokkal kapcsolatos ügyekben is. A bank részvényei 0,3%-os mínuszban zárták a napot, ezzel ma a DAX legrosszabbul teljesítő komponense volt a társaság.