Újabb pénzmosási botrány Európában: 700 millió eurós ügybe keveredett a Nordea

Finn és dán médiumok szerint 700 millió eurónyi gyanús mozgás volt az északi régió legnagyobb bankjánál, a Nordeánál. A bank részvényeinek árfolyama a hírre tegnap nap közben 6,5%-ot is estek, végül 4%-os eséssel fejezték be a kereskedést.

A bank közleményében azt írta, hogy jelentették a szükséges felügyeleti szerveknek a gyanúsnak ítélt tranzakciókat, illetve kitértek arra is, hogy elismerik, a banki rendszereik a múltban nem voltak elég jók ahhoz, hogy az ilyesfajta bűncselekményeket lefüleljék, amiért őszintén elnézést kérnek.Az északi bankok az utóbbi időben fokozott figyelem középpontjába kerültek a környező balti államokkal fennálló üzleti tevékenységeik miatt, ráadásul sok bank ezekben az országokban terjeszkedett a 2000-es évek elején.Legutóbb a Danske Bank körül robbant egy nagyobb botrány, a bankot 200 millió eurós pénzmosással vádolták a hatóságok, ennek hatására a bank részvényárfolyama lefeleződött tavaly. A Swedbank piaci kapitalizációja is jelentősen megsínylette, hogy múlt héten a Swedish TV arról számolt be, hogy 5,8 milliárd dollárnyi tranzakció volt a Swedbank és a Danske Bank egyes számlái között, ami gyanús pénzmosási ügy lehet.