Újra jelentkezhetnek a startupok a Raiffeisen inkubátorába

Az Elevator Lab a Raiffeisen Bank International (RBI) fintech partnerségi programja, melyben olyan fintecheket keresnek, melyek hozzá tudnak járulni a pénzintézet szolgáltatásinak innovációjához, cserébe pedig mentorálást, tesztkörnyezetet és anyagi forrást biztosítanak a startupoknak.A partnerségi programban most egy külsős szereplő, a Kapsch Group is részt vesz majd, mellette a Raiffeisen Közép- és Kelet-európai régiós intézményei közül tíz is támogatja majd a kezdeményezést saját programjaival. A közlemény szerint a magyar Raiffeisen-érdekeltség ebben a projektben nem vesz részt.Az Elevator Lab frissen alapított és fejlettebb szakaszban lévő fintecheknek is nyújt támogatást, a programok 2-4 hónapig tartanak.