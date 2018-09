Üzent az EKB az ING-nek: költöztesse vissza Londonból a dolgozóit

A Het Financial Dagblad értesülései szerint az EKB aggódik, hogy a Brexit miatt az ING kötvény-és devizapiaci kereskedői nem fogják tudni zökkenőmentesen elérni az EU-s pénzügyi piacokat Londonból, ezért piaci források szerint igyekszik jobb belátásra téríteni az ING-t: hozza vissza Londonból a 2016-ban "kivitt" kereskedési üzletági munkaköröket a kontinentális Európára.Az EKB azért is igyekszik a holland bankot jobb belátásra bírni, mivel méretéből fakadóan rendszerkockázatot jelentő intézményről van szó, emellett a lap szerint a felügyeleti szerveknek az sem tetszik, hogy a bank kockázatkezelői üzletága is Londonban koncentrálódik.