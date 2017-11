Választhatsz: pofátlanul ellopják minden adatodat, vagy nem kapsz hitelt

a pénzügyi intézmények számos olyan ügyfélnek folyósítottak hitelt, akiknél magas a visszafizetési kockázat,

sok reklamáció érkezett, hogy brutális módszerekkel hajtják be a tartozásokat a fintech-cégek,

valamint számos szakértő aggódik az adatkezelési hiányosságok miatt.

a hitelezők appjai gyakorlatilag használhatatlanok anélkül, hogy bele ne egyezne a felhasználó abba, hogy eladják az adatait. Ráadásul az alkalmazás hozzáférést kér a felhasználó telefonkönyvéhez, helyadataihoz és adattárához is.

sok esetben az adatkezeléssel megbízott alkalmazottak maguk adják el a feketepiacon az adatokat, ha beleegyezik az ügyfél, ha nem.

Öt éve indult Kínában az online hitelezés, igazi felfutását azonban csak az elmúlt 18 hónapban tapasztalhatott a piac, miután a fintech-cégek hozzáférést nyertek az úgynevezett "big datához," hogy az ügyfelek hitelkockázatát elbírálhassák.A kínai felügyelet azonban átmenetileg befagyasztotta az online hitelezők új licencigényléseit, mivelPéldául a Qudian, a Ppdai, a Hexindai és a Yongqianbao, három online hitelező is árulhatnak ügyféladatokat, a felhasználói feltételek - melyeket köztudottan senki nem olvas el - legalábbis adnak erre lehetőséget. Ezek közül a Qudian és a Ppdai ráadásul a New York-i tőzsdére (NYSE) be is van vezetve, míg a Hexindai a Nasdaqra van bevezetve. Az ügyfélnek ráadásul nincs nagyon választása, hiszenAz érintett cégek közül egyedül a Qudian válaszolt a hírügynökség megkeresésére, ahol azt állították, hogy sosem adtak el ügyféladatokat.Zsang Ji, az iiMedia Research vezetője elárulta, hogy míg vannak olyan online hitelezők, amelyek tovább értékesítik az ügyféladatokat,Ilyen emberrel a Financial Times kapcsolatba is tudott lépni, aki ügyfelenként négy jüanért (kb. 160 Ft) árult neveket, személyigazolvány-számokat, telefonszámokat, a hitelkeretüket és az adósminősítésüket a Sesame Creditnél, amely az Alibabához tartozó Ant Financial online hitelezője.Hsze Hangjan, a Suning Financial Research Institute igazgatója úgy véli, hogy az online hitelezők adatkereskedelmét "nehéz lesz megállítani," hiszen hatalmas a kereslet az adatokra, melyekkel a marketing és sales-tevékenységeket jelentősen javítani lehet.