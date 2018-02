Válaszút előtt az OTP, elkölthetik a hadi tartalékot

az OTP terjeszkedik a régióban, több országban, így Horvátországban, Romániában és Szerbiában is bankot vett, az új bankok és az OTP leánybankjai közötti szinergiahatások jelentősek lehetnek, ráadásul az OTP ezekben az országokban a versenytársakhoz képest jóval alacsonyabb profitabilitással működik, így van tere annak, hogy emelkedjen a leánybankok profitja.

A magyarországi jelzáloghitel piac felfutásából is profitálhat az OTP, a Morgan Stanley szerint a kihelyezések ezen a piacon a következő 3 évben évente átlagosan 13 százalékkal emelkedhetnek.

A régió gazdaságaiban folytatódhat a gazdasági növekedés, az OTP ebből az ezekben az országokban egyre nagyobb leánybankjain keresztül profitálhat.

Az orosz gazdaságban is nagyon hisz az elemzőház, az MS előrejelzése szerint a tavalyi 1,8 százalék után idén 2,3 százalékkal bővülhet a gazdaság.

Már az alap forgatókönyvben is azzal számol a Morgan Stanley, hogy az OTP hatalmas tőketöbbletet halmoz fel, az optimista forgatókönyvben azonban azzal kalkulál, hogy a magyar bank fel is használja ezt a hatalmas puffert. Mégpedig arra, hogy tovább növelje részarányát azokon a piacokon, ahol még az elmúlt évek akvizícióival együtt is alacsony a piaci részesedése, így Horvátországban, Szerbiában, Romániában vagy Szlovákiában.

Ha az OTP sikeresen költene el közel 450 milliárd forintnyi többlettőkét azokon a piacokon, ahol nem megfelelő a részaránya, az részvényenként 4700 forintot érhet, a bankcsoport kockázatokkal súlyozott eszközeinek értéke 45 százalékkal emelkedhet, a bank a megcélzott piacokon 7 százalékponttal növelheti piaci részesedését, az OTP saját tőke arányos megtérülése 6 százalékponttal ugorhat meg.

Ráadásul nem csak a piaci részesedés nőhet a leánybankoknál, de részben a méret növekedésével, részben a hatékonyság javításával a profitabilitás is nagyot emelkedhet, a költség/bevétel hányados jóval közelebb kerülhet a piaci átlaghoz a mostani szintről.

Az OTP ráadásul úgy lehet képes újabb akvizíciókra, hogy közben az osztalékfizetés éves szinten a korábbi években látott mértékben, 15 százalékkal nőhet.

Azért arra a Morgan Stanley is felhívja a figyelmet, hogy nagy a kockázata annak, hogy az OTP nem tudja végrehajtani azt a profitabilitási fordulatot, ami a bull forgatókönyvben szerepel, a leánybankok profitabilitása pedig a szektortársakétól továbbra is elmarad.

