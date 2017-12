Vallott a bankvezér: nem sok jóra számít a Brexit után

A Standard Chartered vezérigazgatója szerint a Brexit miatt Nagy-Britanniának súlyos veszteségekkel kell szembenéznie. Részben azért, mert a nagyrészt euró-denominált vállalati bankolás jelentős része a kontinentális Európába fog kerülni a brit kilépés után. Ugyan a Brexit-tárgyalások elvileg vezethetnek olyan egyezményhez, amely lehetővé teszi a brit székhelyű bankok számára, hogy szolgáltatásokat nyújtsanak európai ügyfeleik számára, de a bankvezér szerint senki nem számít erre igazán.A brit pénzintézeteknek egyre nehezebb tehetséges fiatalokat vonzani magukhoz. A diák vízumok korlátozása okozza a legnagyobb problémát, mivel sok bank az országban tanuló, majd gyakran ott munkát kereső külföldi fiatalok közül válogat - állítja Winters. A folyamatot a hivatalos számok is alátámasztják. Tíz év folyamatos növekedés után tavaly 7%-kal visszaesett azoknak az európai diákoknak a száma, akik Nagy-Britannia egyetemeire adták be a jelentkezésüket.A BBC-nek adott interjújában az egykori Wall Street-i bankár arról is beszélt, hogy szerinte Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke nagy hibát követ el azzal, hogy olyan gazdasági területeken hagyja terjeszkedni Kínát, amelyeket eddig Amerika dominált. A Transz-csendes-óceáni Partnerség feladása után az ázsiai ország már elkezdett kialakítani egy több régiós kereskedelmi blokkot. Winters szerint a folyamat hasonlít ahhoz, amellyel az Egyesült Államok és Nagy-Britannia alakított ki piacokat Európában a második világháború után. Hozzátette, hogy ez mind Európa, mind Amerika gazdasági pozícióját veszélyezteti.Az óriásbank vezére hisz abban, hogy a pénzintézetek sokkal biztonságosabbak, mint tíz évvel ezelőtt, azonban ez egy más fajta kockázatot hordoz magában. Az elmúlt években sok bank profitábilitása esett vissza, ahogy a szigorúbb szabályozások miatt növelniük kellett tőketartalékaikat.Ezzel párhuzamosan egyre több technológiai vállalat kezd el pénzügyi szolgáltatásokat nyújtani az ügyfeleik számára, ráadásul sokszor hatékonyabban és olcsóbban csinálják, mint a bankok. Sok szakértő szerint a bankszektor következő nagy válsága abból fakad majd, hogy a technológiai vállalatok kisebb költségek mellet tudnak banki szolgáltatásokat nyújtani. Ennek ellenére Winters szerint a pénzintézetek sorsa egyelőre nincs megpecsételve.