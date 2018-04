Van egy ország, ahol óránként kibukik egy újabb banki csalás

2016 áprilisa és 2017 márciusa közt az indiai hitelintézetek 12 533 csalást jelentettek be, összesen 2,79 milliárd dolláros értékben - derül ki az Institutional Investor Advisory Services jelentéséből, melyet a Quartz szemlézett.KC Chakrabarty, az indiai jegybank (RBI) volt elnökhelyettese szerint a gyenge belső ellenőrzési rendszerek, a felügyeleti szervek ellenőrzési hiányosságai és a menedzsment nemtörődömsége miatt ilyen gyakoriak a visszaélések, melyek szerinte maradandó sérülést tudnak okozni a bankok mérlegében.A jelentés szerint ráadásul a csalások mértéke és intenzitása semmit sem csökkent annak ellenére, hogy az állami bankok rengeteget költöttek az elmúlt években auditokra, illetve az ellenőrzési rendszereik javítására.Van olyan pénzintézet is, ahol a teljes pénzintézet működését veszélybe sodorják a csalások: például a Bank of Maharashtra esetén az elcsalt összeg a hitelintézet teljes eszközállományának 1,02%-a, ahol a 19%-os nem teljesítő hitelállomány mellett ez az arány komoly kockázatot jelent.