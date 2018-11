Varga: 140 ezer lakástakarék-szerződést kötöttek az utolsó napokban

Elmondta azt is, hogy az utolsó napokban a lakástakarékok még 140 ezer új szerződést kötöttek, ezekhez még kapcsolódik állami támogatás.

Varga Mihály a Világgazdaság mai konferenciáján beszélt arról, hogy, 30 százalékos, miközben Németországban 4 százalék, Ausztriában pedig 1,5 százalék az állami hozzájárulás aránya.Az ÁKK nyugdíjjavaslatáról is beszélt Varga, erről itt írtunk:A lakástakarékpénztárak állami támogatásának felmenő rendszerben való megszüntetéséről Bánki Erik, a gazdasági bizottság fideszes elnöke nyújtott be az Országgyűlésnek tövényjavaslatot még október 15-én, amit viharos gyorsasággal, két nap alatt fogadott el az országgyűlés:Korábban több cikkben is foglalkoztunk az állami támogatásának eltörlésének hatásaival, kitértünk többek között arra is, hogy a Fundamenta-Lakáskassza bukik a legnagyobbat a piac szereplői közül a jövőben kötendő lakás-takarékpénztári szerződések állami támogatásának megszüntetésével.