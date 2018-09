Vége a nagy magyar banki trükknek? Közeleg az igazság pillanata

Mit mutatnak a számok?

Arra figyeltünk fel a bankszektor 1. féléves, MNB által közzétett eredményadataiban , hogy jelentősen visszaesett (az egy évvel korábbi 107 milliárd forintról 34 milliárd forintra) az értékvesztés-visszaírások összege. Egy fecske (jelen esetben egy félév) persze még nem csinál nyarat, de utalhat arra, amire tavaly is felhívtuk a figyelmet : az értékvesztés-visszaírás egy tipikusan válság utáni jelenség, amire tartósan nem támaszkodhat a bankszektor a nyereségtermelésben. Cikkünk második felében ezt még elmagyarázzuk.

A magyar bankszektor mostanában 14-15%-os tőkearányos megtérülésre (ROE) képes, ami becslésünk szerint 8-9% lenne, ha egyrészt eltekintenénk az értékvesztés-visszaírásoktól, másrészt azzal kalkulálnánk, hogy az ezzel kapcsolatos hüvelykujj-szabályok szerint a bruttó hitelállományuk 0,8-1,0%-át "békeidőben" is elszámolják a bankok kockázati költségként (jellemzően hitelekhez kapcsolódó értékvesztésként).

Tavaly a magyar bankszektor rekordszintű, 623 milliárd forintos adózás utáni eredményt ért el (ez egy vegyes adat, mert a bankok egy része nemzetközi, más része magyar számvitelt használt), ami becslésünk szerint a hosszú távon reális értékvesztés-képzés mellett ennek közel a fele lett volna (0,9%-os hitelarányos kockázati költséggel számoltunk). Az idei első félévben már közelebb volt egymáshoz a tényleges és a tisztított eredmény, így becslésünk szerint az utóbbi időszak 14-15%-os szintjéhez képest 8-9% lenne a szektor tőkearányos megtérülése a mostani üzleti állományok és kamatkörnyezet mellett, figyelembe véve a növekedéstámogató üzleti környezetet is.

A legnagyobb nettó értékvesztés-visszaírást tavaly gyűjtésünk szerint az OTP, a CIB, a Raiffeisen és az Erste hajtotta végre, a visszaírások viszonylag koncentráltnak mondhatók. Úgy tűnik, legnagyobbrészt a forintosított devizahitelekhez (portfóliószintű visszaírás), illetve az ingatlanpiac beindulása miatt termőre forduló projekthitelekhez (egyedi visszírás) kapcsolódtak.

Miért és hogyan képeznek vagy írnak vissza értékvesztést a bankok?

A 90 napon túl késedelmes, illetve a várhatóan nem fizető nagy értékű ügyletekre egyedileg képeznek a bankok értékvesztést, ebben nincs sok mozgásterük - fejtette ki érdeklődésünkre Molnár Gábor, a Deloitte audit partnere. A kisebb értékű ügyletekre ezzel szemben nem egyedileg, hanem portfóliószinten, a portfólió elemeinek bedőlési valószínűsége (PD) és várható vesztesége (LGD) alapján képeznek értékvesztést. A mérlegen belüli tételekre képzett értékvesztés csökkenti az eszközértéket és rontja az intézmény eredményét. Előbbiben különbözik a mérlegen kívüli követelések céltartalékától, ami nem eszközcsökkentő, hanem forrásnövelő tételként kerül elszámolásra.A szabályozás fokozatosan igazodik a válság tapasztalataihoz. A 2018 eleje óta érvényes új IFRS-szabályok szerint például a jól fizető folyósított hitelekre is kell értékvesztést képezni, mégpedig az egy éven belüli bedőlés valószínűségével súlyozva a várható veszteséget. Azon portfóliók esetében viszont, amelyeknél növekszik a törlesztési kockázat (pl. egy gazdasági visszaesés miatt), a hitel teljes futamidejére kalkulálva kell elszámolni az értékvesztést.Az értékvesztés visszaírása mint eredményjavító tényező viszont tipikusan válság utáni jelenség. Gyakran előfordul, hogy a válság alatt tapasztalt rossz bedőlési arányok és megemelkedett várható veszteség (pl. ingatlan-értékcsökkenés miatt) nem tart örökké. Válságok elmúltával jellemzően javul a portfólió minősége, és több jó év adatai alapján a korábbi - helyesen - konzervatív becsléseket felülvizsgálják, mert csökken a bedőlések aránya és pl. a fedezetül szolgáló ingatlanok értéke is emelkedésnek indul, apasztva a várható veszteséget. Sikeres felszámolási eljárásban, a hitel újratárgyalásával, más bank által refinanszírozással vagy éppen az ügylet törlesztővé válásával javul a várható banki megtérülés. Azonnal általában ekkor sem írható vissza a teljes értékvesztés, bizonyos esetekben akár két évnyi késedelemmentességre is szükség lehet ehhez - hívta fel a figyelmet Molnár Gábor.Miért jellemző ennyire az értékvesztés-visszaírás a magyar bankokra? Molnár Gábor szerint ugyan az egyedi ügyleteknél is előfordulnak értékvesztés-visszaírások, de elsősorban a portfóliószintű visszaírások dominálnak manapság. Meghatározó például a forintosításon átesett, teljesítővé vált devizahitelek fokozatos értékvesztés-visszaírása, és a 2018-as IFRS-szabályváltozások is több banknál felerősíthették a jelenséget, a magyar bankok egy része számára ugyanis inkább enyhítést, mint szigorítást hoztak e téren az új IFRS-szabályok.