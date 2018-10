Veszélyben a német politikusok kedvenc pénzügyi homokozója?

Németország legnagyobb bankrendszerét döntően olyan emberek ellenőrzik és monitorozzák, akiknek a pénzügyi szakértelme megkérdőjelezhető

Regensburg szociáldemokrata polgármesterét, Joachim Wolberget egy bírósági ítélet kihirdetéséig felfüggesztettek tisztségében a helyi Sparkassénél kipattant korrupciós ügye miatt. Igazi német sajátosság, hogy a polgármester egyúttal a takarékpénztár felügyelőbizottságának az elnöke is. Német politikusok egész sora él részben abból, hogy ő felügyeli a város és a környék bankjának tevékenységét. Most Joachim Wolberget egyebek mellett tiltott kampányfinanszírozással vádolják, amelynek része egy nagyon alacsony kamatozású 4,5 millió eurós hitel is, amelyet a takarékpénztártól vettek fel.Németországban 385 köztulajdonban álló takarékpénztár működik, és a fenti csak egy példa a politikai és a pénzügyi vezetés szoros összefonódására.- mondta a hírügynökségnek Ralf Jany, a frankfurti egyetem professzora. Pedig a Sparkassék teljes eszközállománya 1200 milliárd euró körül van, amivel a Deutsche Bank után a második legnagyobb banknak számítanának.A Sparkassék névleg függetlenek, és mivel nem esnek a "túl nagy ahhoz, hogy csődbe menjen" kategóriába, az Európai Központi Bank radarján sincsenek fent. Bár 1990 óta közel felére csökkent a Sparkassék darabszáma, még mindig nagyon széttöredezett a szektor. Sok pénztárnak mindössze egyetlen fiókja van, közülük a legnagyobb hamburgi is mindössze 130 hálózati egységgel működik. Közös ismertetőjegyük a stilizált piros "S" logó.

Az egyik Sparkasse fiókja Frankfurtban. (Fotó: Shutterstock)

Részei a közösségnek. Ez határozott előny a nagybankokhoz képest.

Angela Merkel német kancellár gazdasági tanácsadó tesületének egyik tagja, Isabel Schnabel, a bonni egyetem pénzügyi professzora azt mondja, a Sparkassék működésének egyik legnagyobb kockázata nem más, mint a kamatkörnyezet várható megemelkedése. Ez egyszerre okozna problémát mindegyik pénztár számára, így ha "túl nagy ahhoz, hogy csődbe menjen" dilemma nem is fenyeget, a "túl sokan vannak ahhoz, hogy csődbe menjenek" probléma bármikor előállhat. Annak ellenére, hogy az 1970-es évek óta nem ment csődbe Sparkasse, és a pénztárak most is az alacsony kockázatú eszközöket preferálják.A Fitch Ratings márciusban arra figyelmeztetett, hogy miközben a Sparkassék hosszú lejáratú eszközei döntően alacsony kamatozású jelzáloghitelek, forrásoldalukon rövid lejáratú betétek dominálnak. Amennyiben bekövetkezik a kamatemelkedés, utóbbiakat nagyon gyorsan át kell tudni árazniuk a pénztáraknak, hirtelen eredmény- és akár tőkevesztést okozva számukra. Sokkal jobban érintené e pénzügyi intézményeket egy kamatemelkedés, mint a jóval diverzifikáltabb portfólióval rendelkező nagybankokat.A DBRS hitelminősítő szerint a német lakosság közel 60%-ának van valamilyen kapcsolata a Sparkassékkal, amelyek egyébként főleg a vidéki területek lakossági banki tevékenységében rendelkeznek jelentős részesedéssel. Más országokban, pl. Fraciaországban, Olaszországban, Ausztriában vagy éppen Spanyolországban is működtek vagy működnek hasonló intézmények, a Bruegel Intézetnél azonban úgy látják, Németország az utolsó ország Európában, amely még nem reformálta meg (pl. összeolvadásokkal, befektetői tőke bevonásával) helyi takarékpénztári hálózatát.Bár a kamatkörnyezet megemelkedése akár bedőlési hullámot is indíthat náluk, úgy tűnik, a német politikusok egyik oldalon sem érdekeltek Európa legrégimódibbnak számító pénztári rendszerének megreformálásában, pláne nem a felszámolásában. A Bloombergnek Regensburg zöldpárti alpolgármestere úgy fogalmazott: