Világszintű felügyeleti vizsgálat célkeresztjébe került a bitcoin

A Pénzügy Stabilitási Testület (FSB) kiadott egy közleményt, melyben azt írják, hogy felmérik a bankok közvetett és közvetlen kriptopénzpiaci kitettségét, majd ha ez egyszer megtörtént, eldöntik, hogy "szükséges-e hivatalosan is tisztázni a kriptoeszközök megítélését prudenciális szempontból a meghatározott kockázati kategóriák szerint."A jelenlegi bázeli szabályok nem vonatkoznak közvetlenül a kriptoeszközökre, viszont az "egyéb" kategóriába beletartozik a bitcoin és más kriptopénzek is.A közleményben azt is taglalják, hogy a jegybankok jegybankjaként emlegetett Bank of International Settlementsszel közösen kidolgoztak egy felügyeleti keretrendszert, mellyel azt nézik, mennyiben jelentenek a pénzügyi rendszer stabilitására nézve kockázatot a kriptopénzek."A kriptoeszközök piacának méretét és növekedését azért fontos folyamatosan figyelni, mert meg kritikus fontosságú megérteni a befektetői vagyonra gyakorolt hatást, ha az árfolyamok esnének," írja az FSB.