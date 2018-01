Visszatérhet a válság előtti nagy sláger Magyarországra

: Ez a hitelezési boom szerkezetében is eltér attól, amilyen a válság előtt volt. Egyrészt nincsenek devizahitelek, másrészt viszont van jövedelemarányos törlesztőrészlet szabály és egy szigorú hitelfedezeti szabályozás is. Jót tett a piacnak a fogyasztóbarát minősítés is, amely a fix kamatozás felé tereli az ügyfeleket, az Ersténél a befogadott lakáshitel-kérelmek 70%-a már ezek közé tartozik. Minden adott tehát ahhoz, hogy azt mondjuk, egészséges mértékű növekedés, amit látunk. A lakáshitelek havi folyósítása 60 milliárd feletti a szektorban havonta, lassan elérjük a válság előtti átlagos éveket. Minőségi szempontból az is jó, hogy a szabad felhasználású jelzáloghitel-piac pang.

Nem látok olyan típusú túlfűtöttséget, amiben most rövid távú korrekciót kellene tenni. A piac maga is korrigál: arra számítunk, hogy a lakásárak növekedése lassul a következő években, de nem fog megállni.

egy ügyfél megtartása sokkal többet ér, mint egy másik banktól való ügyfélszerzés. Minden szereplő racionálisan cselekszik, az egészségtelen árverseny, melyben a kockázati költségek és a tőkeköltség nincsenek jól beárazva, senkinek nem tesz jót.

Látok lehetőséget a szabad felhasználású piac újradefiniálására.

Nem szabad ezt a piacot elfelejteni, meg fog érkezni.

Igen, azzal a további különbséggel, hogy alig létezik a szabad felhasználású jelzáloghitelek piaca, vagyis az akkori növekedés egyik motorja hiányzik. A piac azért sem mondható túlfűtöttnek, mert az új lakások kínálata szemmel láthatóan még mindig várat magára egy kicsit. Budapesten 2017-ben 8000 körüli átadott új lakás lehetett, idén is csak 10-12 ezer.A lakáshitelpiac nagy részét a használtlakás-értékesítés adja, a csökkenő népesség mellett a meglévő lakásvagyon is egyfajta puffert biztosít a hitelezés számára. A lakásforgalom nagyon koncentrált, a nagyvárosok, a megyeszékhelyek Budapesttel együtt a 85 százalékát teszik ki. Az viszont igaz állítás, hogy az építőipari kapacitáshiány meghosszabbítja a kivitelezési ciklusidőket. Nagyon ritka az olyan típusú építkezés, ami a korábban megszokott ciklusidőn belül befejeződik. Ez nyilvánvalóan a munkaerőhiányra, és sok esetben az eszközhiányra vezethető vissza. A válság alatt leépült kapacitásoknak újra kell épülniük. Szerintem ez egy átmeneti helyzet, a piac meg fogja találni az egyensúlyi pontot, most még ezt keresi. Ez igaz mind az építőipari munkaerő árára, mind pedig a lakáspiaci árra.Ez a növekedés is meglepetés, nagyjából egy 100-assal kevesebbet vártam. A hosszú távon is alacsony hozamszint nagyon sokakat ösztönöz nemcsak hitelfelvételre, de ingatlanbefektetésre is. Egyelőre nem látni tehát, hol lesz a piac teteje. Szoktak nemzetközi benchmarkokat mutatni, melyek szerint 4-8 százalék között megfordul a lakásvagyon egy év alatt, mi ettől még nagyon messze vagyunk. 4 millió lakás 4 százaléka 160 ezer, ennyi tranzakciónak legalább kellene lennie, ha pedig 8 százalékkal számolunk, akkor meg több mint 300 ezernek - ennyi még a csúcsévekben sem volt.Már a fogyasztóbarát hitel előtt is fontos szempont volt, hogy úgy pozícionáljuk a termékkört, hogy a fix kamatozású konstrukciók előnyeit az ügyfeleknek bemutassuk. Mint említettem, új lakáshiteleinknek most már a 70%-a fix kamatozású lakáshitel. Az Erste az összes fix kamatozású lakáshiteltermékét minősített fogyasztóbarát lakáshitelre cserélte le, vagyis eléggé hiszünk benne. Azt gondoljuk, hogy hosszabb távon az ügyfél számára is megéri egy kicsivel magasabb szinten fixálni a kamatot a kiszámíthatóságért cserébe. Emellett a lakás-takarékpénztárunknál is elindult a hitelezés, ahol a termék magától értetődően fogyasztóbarát.Ennek a lehetősége most is fennáll, de kevés ügyfél él vele. Már a fogyasztóbarát lakáshitellel is volt olyan szándéka az MNB-nek, hogy belső mozgásokat indítson el, de ne becsüljük le a bankok szándékát:Egyébként nem könnyű az ügyfeleket megmozdítani, a hitelkiváltások aránya még mindig kicsi, inkább lakásadásvétel során merül csak fel.Jelenleg a fogyasztási hitelek, különösen a személyi kölcsönök, hitelkártyák és áruhitelek egyszerűsége és az alacsony kamatszint nem kedvez ennek a piacnak, de ha belegondolunk, mekkora értékű lakástulajdonnal rendelkezik a lakosság, és hogy folyamatosan bővülnek a fogyasztási célok, valóban releváns megfontolás egy háztartás számára, hogy hosszabb távon a lakáshoz csak részben kapcsolódó keresletét a saját ingatlanvagyonnak a hasznosításával elégítse ki. Ez nem ördögtől való, ha a piac fenntartható.Így van, nagyon nagy ezeknek a céloknak aránya. Egy konyhabútor cseréje vagy egy fürdőszoba felújítása nem minden elemében tud lakáscél lenni, egy kerítés javítása, egy kert megépítése vagy egy garázsajtócsere szintén nem lakáscélú jelzáloghitelből oldható meg. Mi is azt látjuk, hogy a személyi kölcsöneink nagy részét, nagyjából egyharmadát bevallás alapján lakáshoz közvetlenül kapcsolódó célra költik. Az ügyfelek negyede pedig az autót vagy annak karbantartását nevezi meg.

A termék-elérhetőséget és -igénybevételt minél nagyobb arányban end-to-enddé kell tenni digitálisan, ami azt jelenti, hogy a pénzügyi szolgáltatás teljes folyamatát digitálisan biztosítanunk kell az ügyfél számára.

Ez is gyorsan változik. Az ügyfeleink több mint 60 százaléka digitálisan aktív, arányuk nagyon gyorsan nő, sokkal jobban, mint az ügyfélszámunk, amely egyébként szintén növekszik. A digitális penetráció telítődése korosztálytól független, hiszen nyilván van egy öregedési profil a társadalomban, de azt is látjuk, hogy az idősödő generáció digitális penetrációja is nagyon nő. Az Erste nyugdíjas ügyfeleinek több mint a fele fent van és aktív a Facebookon.És ez óriási lehetőség a bankszektor számára. Megváltoztatja a kommunikációt és azt is, hogy mit gondolunk a saját ügyfeleinkről.Annak a feltétele, hogy egy hitelfelvétel digitálisan end-to-end legyen, vagyis igényléstől a folyósításig online megvalósulhasson igen sokrétű. A sikeres ilyen modellek mindegyike azon nyugszik, mennyire "omni-channel" működésű a hitelező, vagyis mennyire képes az ügyfelet támogatni a digitális csatornán a többi csatorna úgy, hogy közben az ügyfélélmény folytonos legyen. Az sem járható út, ha mindent digitálisan nyújtunk, de közben a háttérben mi a bankban aktákat tologatunk. Így nem lehet digitális bankot építeni. Mi arra törekszünk, hogy a fióki kiszolgálás is ezt kövesse, ne csak az ügyfél digitális online profilja legyen erős, hanem a fióké is. Ezért nyitottunk egy újfajta fiókot Újbudán - a fiókot is el kell látni olyan eszközökkel, ami az ügyfélnek digitális élményt ad és szabad átjárást a csatornák között úgy, hogy ne kelljen ismételgetnie azt, hogy mit is akar.Nem, de áprilisra készen leszünk vele. Nem szabad ettől ugrásszerű változást várni, sokkal inkább a gyors fióki és ügynöki papírmentes, tablet-alapú szerződéskötésektől. A személyesség, a bizalmi tanácsadás igénye, mint mondtam, hitelezéskor és vagyontervezéskor, megtakarítási döntésekben nagyon fontos, ezeket a csatornákat kell erőteljesebben digitálisra hangolnunk. Nagyon fontos, hogy ez az öngondoskodási profilnak is fog adni egy teljesen más dimenziót. A standard rendszeres megtakarítási termékek (pl. nyugdíjpénztár, lakástakarék) zöme egyszerűen támogatható digitális folyamatokkal.Én nagyon drukkolok a jó együttműködéseknek, emellett hiszek abban, hogy a bankszektoron kívül is lehet olyan profilokat találni, amellyel a bankszektort versenyre késztetik. A bankszektor tudatában van annak, hogy milyenek az ügyfélelvárások, és együttműködésekkel, saját innovációkkal készül a nyitásra. Az első nagy fintech hype most csökkenni látszik egész Európában. A PSD 2-ről azt gondolom, hogy nem nyit kisebb lehetőséget a bankoknak, mint a fintecheknek, sőt.Egyre inkább. Pedig a tranzakciós illetékhez látszólag mindenki hozzászokott az elmúlt években, beárazta, amennyire tudta, és egy részét le kellett nyelnünk. például a havi két ingyenes készpénzfelvétel miatt. Ma 4000 milliárd forint feletti a készpénzállomány, ami közel kétszerese az öt évvel ezelőttinek. Eszelősen nagy költség mindannyiunknak. Szerintem ez a magas készpénzállomány a legnagyobb ellenség. Ha azonban a szabályozó azt szeretné, hogy készpénzmentesebb világot teremtsünk, érdemes lenne végiggondolnia - többek között - a tranzakciós illeték csökkentésének a lehetőségét is.

pár év alatt 2000 milliárddal nőtt a készpénztartás, ebből a befektetési piac, a biztosítások, akár a többi megtakarítási termék kellett volna, hogy részesedjen.

a vagyonkoncentráció lassabban csökken a vártnál, belépnek új megtakarítók, de a vagyon koncentrációja lassan változik, hiszen a vagyonosak vagyona is nő

Az aktív, kamatversenyen alapuló betétgyűjtés a következő 2-3 évben még biztosan nem lesz téma Magyarországon.

Az állampapírok nagy volumenű értékesítése mögötti fiskális szándék érthető és a stabilitást szolgálja: legyen az államadósság minél nagyobb arányban belföldről finanszírozva. E szándék létjogosultságát nagyon nehéz megkérdőjelezni, hiszen instabilitást okoz, ha túl nagy a külföldi kitettségünk, ezt megtapasztaltuk a válságok idején. Márpedig a legnagyobb megtakarító maga a lakosság, és masszívan nőnek a lakossági megtakarítások ahhoz, hogy az állami szándékkal együtt a többi instrumentum is megtalálja a maga helyét. Ismét visszatérve a túl sok készpénz problémájához:Van tehát teendő, de nem látom, hogy a vagyonkezelési üzletágak az egyes bankokban összementek volna, a magas megtakarítási hajlandóság emelkedő reáljövedelmek mellett robosztus támaszt jelent.Nyilván ez történik alacsony kamatkörnyezetben. Ezt lassítja a lakossági állampapírok vonzóbb árazása, de a vagyonkezelési üzletágak összességét nézve a betétarány marginálissá vált, a befektetési eszközök dominanciája erősödött. A szolgáltatók felelőssége a diverzifikálásra való figyelemfelhívásra, a józan hozam-kockázat tudatosság építésére nagyobb, mint valaha. Sajnos. Pedig az állam sokat segít. A nyugdíjcélú megtakarítások 20%-os, illetve a lakás-takarékpénztárak 30%-os állami támogatása óriási segítség. Napi egy cappuccino vagy egy sör árát kell félretennie annak, aki egy átlagos lakástakarék termékkel állami támogatáshoz akar jutni. Ez sokkal több család megengedheti magának, mint amennyien élnek ezekkel a megtakarításokkal.A válság előtt a lakosság nettó megtakarítóból nettó hitelezetti pozícióba került. Nem kívánjuk, hogy ez a világ ismét eljöjjön. A rendszerben lévő fékek, például az adósságfék szabályok biztosítják, hogy ez ne forduljon elő, emellett hosszabb távon az MNB jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutatójának köszönhetően nem hitelből, hanem egyre nagyobb arányban jelzáloglevéllel kell refinanszíroznunk a hitelek nagy hányadát kitevő jelzáloghiteleket. Mindemellett a vállalati betétállomány dinamikus, a hitelezését is felülmúló növekedése is azt mondatja velem, hogy a hitel/betét arány nincs veszélyben.