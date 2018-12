Zörög a haraszt: A német állam is részt vehet a két legnagyobb német bank egyesítésében

a német állam tulajdonrészt szerezhetne a Deutsche Bankban, és ezután vezényelné le a Commerzbankkal a két bank egyesülését

egy másik forgatókönyv az lehet, hogy befektetők bevonásával és esetleg német állami finanszírozással venné meg a Deutsche Bank a Commerzbankot.

A német gazdasági magazin, a Focus úgy tudja, hogy a német pénzügyminisztériumban már több olyan forgatókönyvet is vizsgálnak, amelynek eredményeként egyesülne a két legnagyobb német bank, a Deutsche Bank és a Commerzbank.A Focus szerint a német kormány célja az, hogy egy olyan erős pénzintézet jöjjön létre, amely hatékonyan tudja támogatni külföldön a német vállalatokat.A német lap az ügyet jól ismerőkre hivatkozva úgy tudja, hogy a pénzügyminisztériumban több forgatókönyvet is vizsgálnak:A lap értesülései szerint a Deutsche Bank vezérigazgatója elutasítja a két pénzintézet egyesülését, a Commerzbank vezérigazgatója viszont nyitott a tranzakcióra.A német pénzügyminisztérium a Focus értesülését úgy kommentálta, hogy nem szeretne érintett lenni semmilyen spekulációban, a Deutsche Bank nem kommentálta a német la értesülését, és a bank vezérigazgatójának, Christian Sewingnek a korábbi nyilatkozatára utaltak vissza, amiben a vezető arról beszélt, hogy nincs tudománya a két nagy német bank közötti egyesülésről.A két bank egyesüléséről szóló találgatások azért is előkerülnek időről időre, mert mindkét bank kapitalizációja nagyot esett az elmúlt években, így egyre könnyebb felvásárlási célpontnak tűnnek, egy esetleges felvásárlás valószínűségét pedig jelentősen csökkentené, ha a két pénzintézet egyesülne. A Deutsche Bank árfolyama csak idén 51 százalékot, a Commerzbanké 45 százalékot esett.