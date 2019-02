10 milliós bírságot szabott ki az MNB egy egészségpénztárra

Mindezek miatt az MNB ma közzétett határozatában 10 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki a Tempo egészségpénztárra, amelynek további közel 2,4 millió forint eljárási költséget is meg kell fizetnie.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) átfogó vizsgálatot folytatott le a Tempo Egészség- és Önsegélyező Pénztárnál (Tempo egészségpénztár), annak 2012. július 11-től a vizsgálat lezárásáig terjedő tevékenységét áttekintve.A vizsgálat megállapításai alapján a jegybank kötelezte a Tempo egészségpénztárat, hogy szüntesse meg egy kft-ben meglévő tulajdoni részesedését, utóbbi cég (idén január 1-jétől megindult) végelszámolásának határidőre történő lefolytatásával. Jogszabály szerint a tagi megtakarításokat tartalmazó fedezeti tartalék terhére nem kerülhet kft. üzletrész pénztári tulajdonba, ám a Tempo egészségpénztárnál ez így történt.A jegybank előírta a Tempo egészségpénztárnak, hogy egy vállalati kötvény 2014-es és 2016-2017-es, eddig el nem számolt adásvételi tranzakcióit azonnal könyvelje le, s az ezek miatti árfolyamveszteséget mutassa ki az egyéni számlákon a tavalyi év IV. negyedévi hozamának elszámolásakor (vagy ha az időközben megtörtént, annak korrekciójával). Minderről a pénztár a határozat kézhezvételétől számított 5 napon belül dokumentált igazolást köteles küldeni az MNB-nek. A jegybank megállapítása szerint a Tempo egészségpénztár nem csak elmulasztotta könyvelni ezen ügyleteit, de azok gazdasági hatásait sem mutatta ki vonatkozó beszámolóiban.Az MNB kötelezte a pénztárat arra is, hogy a valós piaci értékre értékeltesse le letétkezelőjénél a tulajdonában lévő érintett vállalati kötvényeket: a jegybank által a vizsgálat során kirendelt igazságügyi szakértő ugyanis megállapította, hogy a kötvények piaci értéke jóval alacsonyabb a pénztár által kimutatott értéküknél, s ez a nem realizált veszteség tartósnak minősíthető.Az MNB határozata alapján a Tempo egészségpénztárnak 2019-2021. évi pénzügyi tervében be kell mutatnia a kötvények, a kft., illetve egy, a pénztár által birtokolt ingatlan miatt várható veszteségeinek a pénztári működésre és célkitűzéseire gyakorolt hatásait is. A módosított pénzügyi terv elfogadására a határozat kézhezvételét követő 45 napon belüli időpontra rendkívüli pénztári küldöttközgyűlést kell összehívni.A jegybanki vizsgálat jogsértést állapított meg a pénztár ellenőrző bizottságának a kiszervezett tevékenységek ellenőrzésére vonatkozó kötelezettségeit, illetve a befektetési vezető alkalmazása nélküli, saját vagyonkezelés keretében végzett ingatlanhasznosítási tevékenységet illetően, továbbá egyes szolgáltatási kifizetések, illetve az informatika terén is.