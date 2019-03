35 milliós bírságot varrt az MNB a Posta Biztosító nyakába

A jogsértések miatt az MNB a Magyar Posta Biztosítóra 25 millió, a Magyar Posta Életbiztosítóra 35 millió forint bírságot szabott ki, s kötelezte azokat a jogszabályszerű működésre. A jegybank a bírságösszeget különösen a biztosítók piaci súlyából fakadó piaci- és ügyfélkockázatok, a jogsértések súlya, s száma alapján állapította meg.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) rendszeres ellenőrzései keretében átfogó vizsgálatokat folytatott a Magyar Posta Biztosító Zrt.-nél (Magyar Posta Biztosító) és a Magyar Posta Életbiztosító Zrt.-nél (Magyar Posta Életbiztosító). Az eljárások a 2015 májusától a vizsgálat lezárásáig terjedő időszakot tekintették át. Bár az MNB több hiányosságot feltárt, ezek alapvetően nem érintik a biztosítók megbízható működését.Az MNB jogsértésként azonosította, hogy a Magyar Posta Biztosító kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) termékével összefüggő belső szabályozási, nyilvántartási, adatszolgáltatási, adatfeldolgozási és ellenőrzési rendszerei nem feleltek meg teljeskörűen a jogszabályi előírásoknak. A biztosító többször nem vagy késedelmesen tett eleget a kötvény- és kárnyilvántartó felé fennálló adatszolgáltatási, illetve az üzemben tartó felé történő értesítési kötelezettségének, és egyebek mellett a fedezetlenségi díjat érintő gyakorlata sem volt maradéktalanul összhangban a vonatkozó szabályozással.Az MNB problémákat észlelt a lakásbiztosítási szerződési feltételek kötelező, illetve lehetséges tartalmi elemeivel kapcsolatban is. Azok többek között nem megfelelően tartalmazták a biztosítási esemény bejelentésével, a biztosító szolgáltatásával, s az ügyfél szerződéses jogaival és kötelezettségeivel kapcsolatos rendelkezéseket. Hiányosságokat tárt fel a vizsgálat a Magyar Posta Biztosító tartalékszámításában, a számviteli, vállalatirányítási, informatikai gyakorlatában, valamint az ügyféltájékoztatása és a panaszkezelése körében is.A Magyar Posta Életbiztosító esetében a jegybank megállapította, hogy a biztosítótársaság vállalatirányítása és belső kontrollrendszere keretében egyes belső szabályzatait, ügyrendjeit, eljárásrendjeit nem a jogszabályoknak megfelelően alakította ki, megfelelőségi, illetve belső ellenőrzési területét illetően is hiányosságokat észlelt, s a javadalmazási politikája sem volt minden tekintetben szabályszerű. A biztosító a vonatkozó előírásokat részben figyelmen kívül hagyva szervezett ki kiemelten fontos feladatköröket, miközben bizonyos tevékenységeket tévesen nem minősített kiszervezésnek, s kiszervezési nyilvántartása sem felelt meg teljeskörűen a jogszabályi előírásoknak. Az MNB problémákat észlelt az életbiztosítási szerződési feltételek kötelező és lehetséges tartalmi elemei körében is. Egyes szerződéses rendelkezések nem álltak összhangban az irányadó ágazati, illetve polgári jogi rendelkezésekkel, továbbá bizonyos szerződéses fogalmak tartalmát a biztosító nem határozta meg egyértelműen.Hiányosságokat tárt fel az MNB a Magyar Posta Életbiztosító életági szerződéseihez kötődő ügyféltájékoztatási, panaszkezelési, pénzmosás-megelőzési, informatikai, számviteli és tőkekövetelmény számítási tevékenysége körében is. A biztosító az egyes - befektetési egységekhez kötött, illetve hagyományos - életbiztosítási, valamint csoportos hitelfedezeti biztosítási termékeit, továbbá összefüggő belső szabályzatait, nyilvántartásait, adatszolgáltatási, adatfeldolgozási és ellenőrzési rendszereit (azaz állománykezelését) sem mindenben a vonatkozó előírásoknak megfelelően alakította ki, továbbá jutalékkezelése kapcsán is hiányosságot tárt fel az MNB.A biztosítóknak 2019. június 30-ig (a kgfb-t érintő egyes hiányosságoknál szeptember 30-ig) kell írásban tájékoztatniuk az MNB-t a jogsértések megszüntetésére tett intézkedéseikről.